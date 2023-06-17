想聞～陳昊森男人味曝光！迪奧高雄首開時尚美妝旗艦店

聯合報／ 記者劉小川／高雄即時報導
陳昊森出席高雄漢神巨蛋，迪奧全台首間「時尚美妝旗艦店」開幕。圖／迪奧提供
陳昊森出席高雄漢神巨蛋，迪奧全台首間「時尚美妝旗艦店」開幕。圖／迪奧提供

帥氣男神陳昊森特別南下高雄，出席迪奧台灣首間「時尚美妝旗艦店」開幕，迷人笑容搭配南台灣的陽光，格外迷人。帥氣男神身上當然也要有男人香，陳昊森就透露，最近愛的香味，就是迪奧陽光假期香氛，有著五月玫瑰搭配無花果，就是夏日氣息。在高雄漢神巨蛋的迪奧時尚美妝旗艦店，也搶先上市迪奧香氛世家系列-蔚藍限量香氛三件組，一次包括晨光古龍香氛、伊甸岩度假香氛、晚夏茉莉香氛等三款，讓男女都能用。

陳昊森指出，陽光假期香氛讓他回想起，曾在台東拍攝節目的回憶，風光明媚的感覺，很適合夏天使用，而他搶先帶逛台灣首間時尚美妝旗艦店，直呼可以帶女朋友、媽媽一起來逛，男生與女生都可以找到適合自己的商品，根本非常燒荷包。

迪奧看好南台灣的消費實力，首間結合時尚配件與保養彩妝與香氛的「時尚美妝旗艦店」，就開在高雄漢神巨蛋，更是首間把精品首飾帶到櫃中的專櫃。其中全方位美妝區，結合肌膚檢測、保養到彩妝、香氛諮詢，滿足女性的所有需求，而首創的時尚精品首飾區，嚴選6大經典系列與秀場連線限量單品，一站就能購族，最後還有迪奧香氛世家店中店，挑選香氛、蠟燭與身體保養，全身都是迪奧風格。

為慶祝開幕，迪奧也端出限定選品，包括全台限量的迪奧生命之源極致金萃乳霜 藝術家極致珍藏版，頂級珍品邀請高雄貴賓搶先鑑賞，以及全台搶先開賣的迪奧J’adore澄淨香氛閃耀精裝禮盒，還有獨家販售的迪奧香氛世家系列-蔚藍限量香氛三件組，全部都要搶先入手。

店中也有迪奧香氛世家店中店，以迪奧先生鍾愛的柯勒諾瓦莊園景緻為設計靈感，體驗高雅香氛，也可以感受到迪奧香氛世家系列-陽光假期香氛，就是陳昊森最愛的香氣。

櫃中最特別的時尚精品首飾區，由迪奧女裝創意總監Maria Grazia設計，並由德國「Les Ateliers Bijoux」工坊手工製作，以「黃銅」為主要材質，飾以帶有珍珠光澤的珠飾、水晶等，就讓人一逛就想全都買。

迪奧J’adore澄淨香氛閃耀精裝禮盒／10,500元。圖／迪奧提供
迪奧J’adore澄淨香氛閃耀精裝禮盒／10,500元。圖／迪奧提供
高雄漢神巨蛋迪奧全台首間「時尚美妝旗艦店」中，特別引進時尚精品首飾區。圖／迪奧提供
高雄漢神巨蛋迪奧全台首間「時尚美妝旗艦店」中，特別引進時尚精品首飾區。圖／迪奧提供
高雄漢神巨蛋迪奧全台首間「時尚美妝旗艦店」，結合保養、彩妝、香氛與時尚配件。圖／迪奧提供
高雄漢神巨蛋迪奧全台首間「時尚美妝旗艦店」，結合保養、彩妝、香氛與時尚配件。圖／迪奧提供
高雄漢神巨蛋迪奧全台首間「時尚美妝旗艦店」中，特別引進時尚精品首飾區。圖／迪奧提供
高雄漢神巨蛋迪奧全台首間「時尚美妝旗艦店」中，特別引進時尚精品首飾區。圖／迪奧提供
陳昊森出席高雄漢神巨蛋，迪奧全台首間「時尚美妝旗艦店」開幕。圖／迪奧提供
陳昊森出席高雄漢神巨蛋，迪奧全台首間「時尚美妝旗艦店」開幕。圖／迪奧提供
陳昊森出席高雄漢神巨蛋，迪奧全台首間「時尚美妝旗艦店」開幕。圖／迪奧提供
陳昊森出席高雄漢神巨蛋，迪奧全台首間「時尚美妝旗艦店」開幕。圖／迪奧提供
迪奧生命之源極致金萃乳霜 2022藝術家極致珍藏版／50ml／220,000元。圖／迪奧提供
迪奧生命之源極致金萃乳霜 2022藝術家極致珍藏版／50ml／220,000元。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家系列蔚藍限量香氛三件組／40ml／12,600元。圖／迪奧提供
迪奧香氛世家系列蔚藍限量香氛三件組／40ml／12,600元。圖／迪奧提供

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