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中市府驗7款成人紙尿褲 卻發現未列應施檢驗商品

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市法制檢驗8款成人紙尿褲，複檢後都合格。圖／法制局提供
台中市法制檢驗8款成人紙尿褲，複檢後都合格。圖／法制局提供

台中市政府法制局委託檢驗市售8款成人紙尿褲，僅1款產品的表面乾爽性初檢不符合國家標準外，複檢合格，其餘7款產品均達標。

法制局長李善植說，這次選擇成人紙尿褲作為年度抽驗商品，抽查依據CNS 13073國家標準，針對可遷移性螢光物質、甲醛萃出量、外漏量、尿液施尿量及保留量、表面乾爽性(回滲量)等5個項目。其中表面乾爽性直接影響到使用者的舒適度，回滲量30公克以下可避免不適感，降低細菌感染風險。

法制局表示，檢驗結果，家樂福成人紙尿褲、添寧長時間敢動褲、包寧安全功能紙尿褲、安加適頂級棉柔抗菌成人紙尿褲、康乃馨成人紙尿褲、日本大王愛適多超透氣舒適復健褲、安親紙尿褲等7款產品，均符合標準。

僅松青寶成人紙尿褲的回滲量34.4公克略高於30公克，業者委請專家機構檢測同批次產品，回滲量檢測結果為27.8公克，符合國家標準。

中市府消保官提到，由於成人紙尿褲目前尚未列入應施行檢驗的商品名單中，故將請中央主管機關標準檢驗局列為應施檢驗商品。

消保官提醒，民眾選購成人紙尿褲時，應選擇有完整標示的產品，例如：完整記載產品成分、尺寸、製造商及進口商之名稱、電話及地址等資訊。

消保官 復健 日本

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