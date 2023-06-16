「工裝」再定義！FENDI 2024春夏男裝 工廠走秀玩新意

FENDI的2024春夏男裝大秀甫於昨天台灣時間凌晨舉辦，包含許光漢、男團THE BOYZ成員的柱延（Juyeon）、中國演員羅一舟都出席看秀。大秀地點別出心裁選擇在FENDI全新落成、位於托斯卡尼的皮革工廠廠房內舉辦，同時本季發表也大量融入工裝風格，將職人、匠人精神結合時裝設計，趣味並富新意，更與日本建築大師隈研吾合作設計的獨家系列配件，成為本次大秀的另一亮點。

新落成的FENDI皮件工廠佔地約八公頃，一樓涵蓋生產製造、實驗室、辦公室等各項業務，二樓則具有員工餐廳，可於此俯瞰屋頂花園，更有所在Capannuccia托斯卡尼鄉間的自然綠意和農業景致。大秀開始之前，參加的VIP、媒體魚貫踏入FENDI的皮件工廠。偏白色冷調的工廠滿佈以大量的層架、大型皮料切割自動化機器、塑料收納箱、紙箱，雖然看似尋常的工業廠房，卻在細節如紙箱上加入Made by FENDI的字樣，強化了本季的工業風格聯想。

從焦赭、赤土色以致深靛藍色，FENDI配飾和男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi，透過充滿托斯卡尼氛圍的礦物色調，運用在夏季羊毛和蕁麻纖維針織品等衣物上；更進一步來說，FENDI本季的「工裝」風格有別於傳統認知的藍領，更接近於工匠、手工藝。於是量測用的黑底白字皮尺被巧妙披掛在駝色長大衣上；白色縫線咖啡色的連身工作皮圍巾則體現了高級工匠的時髦可能，Double F的FF Logo同時以立體、印花的多重形式呈現，讓立體的羊毛針織外套與刷毛襯衫，內外呼應。長袖的米色連身襯衫則有著假縫般的草圖線條、字樣，並透過實現與虛線，帶來宛如草稿般的實驗趣味。

不容過錯的更有各式討喜配件，像是FENDI與隈研吾合作的Baguette Soft Trunk運用混合棉花及樹皮纖維製成的Waranshi和紙於包款表面，形成堅固的包款結構。另外像是柔軟的編織籃子和打結緹花「午餐」包，像是午休的工匠即將提著包款走到戶外野餐小歇；採用植物染色紡織品、壓紋皮革「鱗片」與錯視印花的新款Baguette和Peekaboo包，都是本季新品；FENDI字樣也成為各種配件的醒目設計：從鑰匙造型的耳環、繫於襯衫領釦的迷你項鍊、圓型耳環，從細節處為整體造型添色也增潤。