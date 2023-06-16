各限量15萬支！7-ELEVEN、GODIVA跨界合作新推2款「流心雪糕」 多層次口感快搶吃
消暑不吃冰怎麼行！7-ELEVEN與GODIVA跨界聯名合作再推2款新品「GODIVA焦糖脆粒榛子黑巧克力流心雪糕」、「GODIVA杏仁黑巧克力血橙流心雪糕」，各限量15萬支，獨特多層次口感讓夏日消暑也能擁有奢華享受。
7-ELEVEN與GODIVA跨界聯名合作新推出的「GODIVA焦糖脆粒榛子黑巧克力流心雪糕」，外層使用比利時70.5%巧克力，絲滑巧克力結合焦糖餅粒與榛子顆粒，提升整體口感層次，裡層的流心使用高品質的榛果風味巧克力流心，使榛果的果仁香氣充斥味蕾，售價99元；獨特全新口味「GODIVA杏仁黑巧克力血橙流心雪糕」是GODIVA巧克力大師精心研發，嚴選血橙果泥作為雪糕內餡流心，烘烤過的杏仁顆粒和酸甜滋味交織，調和出完美比例的巧克力雪糕，售價99元。
10月31日前購買「GODIVA焦糖脆粒榛子黑巧克力流心雪糕」、「GODIVA杏仁黑巧克力血橙流心雪糕」，於活動期間內掃描包裝QR code，按照操作指示即可參加集點，成功集齊GODIVA is Chocolate三個指定單字時，即可至GODIVA門市兌換G cube巧克力3顆裝與霜淇淋第2支半價優惠（活動規則依活動網頁公告為準）。12月31日前憑盒身折價券於GODIVA官網消費滿原價300元，輸入折扣碼GDV23icebar，即可現抵50元（不可累計）。
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