各限量15萬支！7-ELEVEN、GODIVA跨界合作新推2款「流心雪糕」　多層次口感快搶吃

消暑不吃冰怎麼行！7-ELEVEN與GODIVA跨界聯名合作再推2款新品「GODIVA焦糖脆粒榛子黑巧克力流心雪糕」、「GODIVA杏仁黑巧克力血橙流心雪糕」，各限量15萬支，獨特多層次口感讓夏日消暑也能擁有奢華享受。

7-ELEVEN與GODIVA跨界聯名合作新推出的「GODIVA焦糖脆粒榛子黑巧克力流心雪糕」，外層使用比利時70.5%巧克力，絲滑巧克力結合焦糖餅粒與榛子顆粒，提升整體口感層次，裡層的流心使用高品質的榛果風味巧克力流心，使榛果的果仁香氣充斥味蕾，售價99元；獨特全新口味「GODIVA杏仁黑巧克力血橙流心雪糕」是GODIVA巧克力大師精心研發，嚴選血橙果泥作為雪糕內餡流心，烘烤過的杏仁顆粒和酸甜滋味交織，調和出完美比例的巧克力雪糕，售價99元。