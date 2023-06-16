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初瓦插旗台中 連續10天「4人同行75折」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
肉次方主打現切肋眼牛排、牛舌等50種肉品、海鮮吃到飽，具超高CP值。圖／王品集團提供
肉次方主打現切肋眼牛排、牛舌等50種肉品、海鮮吃到飽，具超高CP值。圖／王品集團提供

不用再衝台北搶訂位。王品集團高人氣韓式料理名店「初瓦」6月進軍台中台灣大道黃金地段，6/19~6/28試營運期間，推出4人同行消費滿2,500元現打75折。另外，「聚日式鍋物」和「肉次方」也將在7月進駐新北市板橋江子翠，新北居民再多一處聚餐新選擇。

去年7月「初瓦」首家門店在西門町開幕，主攻年輕客群，以最道地韓味「初瓦嘿唷泡菜鍋」、「原汁韓味烤肉」、「超夯半半炸雞」等美食廣受好評，中南部粉絲紛紛敲碗展店，籌備將近一年，終於入主台中七期開出全台第2家門店。

「初瓦」台中旗艦店6/30正式開幕，在台灣大道精華區打造兩層樓獨棟門店，共有150坪、140個座位，比起西門首店多出三成座席。鄰近百貨龍頭店王台中新光三越中港店、台中大遠百，消費力道強勁。

此外，王品集團旗下最難訂的燒肉品牌「肉次方」，主打598元起就能燒肉吃到飽，提供現切肋眼牛排、牛舌、橫膈膜等50種肉品及多款海鮮，憑著超高CP值掀起熱潮，2021年開幕至今仍一位難求。「肉次方」4店也將在7月開幕，緊鄰江子翠捷運站，步行只需5分鐘；同一個地址還有「聚日式鍋物」進駐，以全新打造的日式條通氛圍裝潢，營造出熱鬧溫暖氛圍。

初瓦台中旗艦店，試營運將推4人同行消費滿2,500元享75折優惠。圖／王品集團提供
初瓦台中旗艦店，試營運將推4人同行消費滿2,500元享75折優惠。圖／王品集團提供

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