暑假出遊必玩！「落日轉運站」高雄駁二展演倒數 一個展區、兩種體驗、三大亮點 帶來無數感動淚水

以沉浸式體驗聞名的體驗設計團隊 —— 驚喜製造，首度南下高雄，並攜手聯合數位文創、天使放大，打造突破過往製作規格的全新力作「落日轉運站」，推出〈微醺列車 The Great Tipsy : Bon Voyage〉及〈FLIGHT 無光飛航〉兩項以交通工具為題的沉浸式體驗。即日起至「落日轉運站」現場購票可使用文化幣進行折抵，體驗後於社群分享心得，即送落日啤酒！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

# 01 笑淚交織的沉浸體驗 高雄展期倒數中

期間限定的「落日轉運站」，好評加開延展至9月3日，雙作品的體驗主軸直指生命課題，不少觀眾都是「笑著進去，哭著出來」，透過故事與情感交織，重新省思人生方向，引發內心深處共鳴。雙作品參與人數突破萬次人流，推薦口碑持續發酵中！若你還沒體驗過「落日轉運站」帶來的驚喜與感動，快把握能踏上這趟奇幻之旅的最後機會。

# 02 「落日轉運站」超越互動演出 陪你找尋人生方向

「落日轉運站」不用解謎找線索，隨故事指引帶來的不僅是互動展演，更像是引人入勝的人生探索，引導觀眾在體驗後找尋下一站目的地。踏上〈微醺列車〉的旅程，你將遇見4名無法到站的角色，他們來自不同年代、不同地點，隨劇情發展與酒精加乘，透過與演員間零距離的互動和隱藏空間的設計巧思，將驚喜發現每段對話，都可能成為影響結局的關鍵。

「落日轉運站」不用解謎找線索，隨故事指引帶來的不僅是互動展演，更像是引人入勝的人生探索，引導觀眾在體驗後找尋下一站目的地。圖/驚喜製造提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

你也曾經在搭機時，不小心胡思亂想嗎？〈FLIGHT 無光飛航〉以環繞式聲音設計及擬真機艙為特色，帶領觀眾置身黑暗，體驗感官與恐懼無限放大的飛行。無光中伴隨機艙晃動及耳語雜訊，不安的詭譎氛圍與種種不協調皆讓人難以分辨身處的時空，機上的乘客如同薛丁格的貓，無人知曉是否能安全降落、或將前往何處？

〈FLIGHT 無光飛航〉以環繞式聲音設計及擬真機艙為特色，帶領觀眾置身黑暗，體驗感官與恐懼無限放大的飛行。圖/驚喜製造提供

# 03〈任性出逃〉限定企劃 帶你探索港都之美

座落駁二藝文特區的「落日轉運站」週邊擁有市集、碼頭、美術館等，為夏日出遊之首選。展期尾聲，驚喜製造更推出延伸企劃〈任性出逃〉一日快閃限定活動，在5月底號召一群渴望逃離生活的人們，透過不同於以往的旅遊視角探索高雄，展開一場沉浸互動加倍的冒險旅程。〈任性出逃〉企劃預計在暑期與大家再次相見，相關資訊將陸續於驚喜製造粉絲專頁釋出。前往體驗「落日轉運站」之際，一起重新感受鹽埕周邊的迷人風情與獨特魅力吧！

驚喜製造更推出延伸企劃〈任性出逃〉一日快閃限定活動，透過不同於以往的旅遊視角探索高雄，展開一場沉浸互動加倍的冒險旅程。圖/驚喜製造提供

即日起至「落日轉運站」現場購票可使用文化幣進行折抵，體驗後於社群分享心得，能再免費兌換限量落日啤酒。此外亦與兩大旅遊平台 KKday 與 Klook 合作，推出超值票種組合供觀眾選擇，如FLIGHT 無光飛航的多人票、加購高鐵車票享「最低75折」起之優惠。更多詳細的體驗資訊和購票方式，請參閱下方說明。

落日轉運站 Sunset Terminal

活動地點｜駁二藝術特區蓬萊區B10倉庫

活動期間｜2022.11.10 - 2023.09.03

購票連結｜ https://utm.to/52h9nw

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康