又紅又火！Valentino Beauty高訂彩妝登台 潮流紅好看

又有頂級精品彩妝登台，義大利頂級精品Valentino的彩妝Valentino Beauty，宣布7月1日正式進駐台灣，當天線上官網、官方LINE帳號開通上線，全台首櫃7月中旬在新光三越信義新天地A8開幕，搶先曝光一系列高訂彩妝，以經典的Valentino紅色，搭配金色Logo，超搶眼的外型讓人一看就喜歡，產品包括高訂輕透氣墊粉餅、粉底液、妝前乳、柔霧與緞面唇膏，以及最特別的高訂隨行彩妝盒等，還有Valentino香水同步登場。

Valentino Beauty延續品牌設計總監Pierpaolo Piccioli的風格，以三大精神：Color大膽用色、Cool潮酷個性、Couture高訂設計創造彩妝個性，結合高級訂製的哲學，推出的彩妝用品，強調外型與好用。

必入手的高訂輕透氣墊粉餅，有著獨家專利原生光感科技，讓肌膚呈現出質感霧面光澤，並有著超強持妝，以及雙角粉撲讓上妝無死角；高訂輕透粉底液有著輕透微粒粉體，讓上妝有著高遮瑕與輕薄；高訂水光妝前乳加入玻尿酸及乳油木果油，帶來保濕力，防止脫妝。

最好入手的柔霧與緞面彩妝，不同質地，且共有26種色號，首波推薦107A高級裸、77A囂張裸、111A潮酷棕紅、22A經典Valentino紅，喜歡紅色系唇膏的女孩們，又有新歡了。

想要時尚補妝，可使用高訂隨行彩妝盒，是款鑲上金鍊的小型手拿包造型，內含細緻定妝粉餅與迷你唇膏，更適合跑趴時使用；其他彩妝品包括柔霧眼頰彩、持久遮瑕筆、8色眼影、濃密睫毛膏、雙效塑型眉筆、雙效持久眼線液筆等。

另有六款BORN IN ROMA訂製羅馬香水系列，香水瓶靈感來自Valentino經典的鉚釘設計，一眼就具有辨識度，訂製羅馬女香為東方木質香調，男香為木質香調等。