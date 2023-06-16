滿周歲、做大事！以書寫為靈感 限定藝術展旅德必看

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聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以書寫工具聞名的萬寶龍，日前並發表了「東方快車」高藝術性書寫工具系列。圖／Montblanc提供
以書寫工具聞名的萬寶龍，日前並發表了「東方快車」高藝術性書寫工具系列。圖／Montblanc提供

去德國遊玩，漢堡、慕尼黑、法蘭克福都是重要城市。喜歡逛藝術？不少人選擇前往柏林，但屬於海港城市的漢堡其實也有不少藝文景點，例如開業滿一周年，並於近日展開期間限定藝術聯展的Montblanc Haus，讓人重新體驗到手寫、鋼筆與藝術的多重風格聯結。

去年五月開幕的「Montbalnc Haus」，是一處關於書寫、關於鋼筆、關於萬寶龍的風格實驗場域，除了黑白二色的外觀，建物內更涵蓋cafe、選品店、多個主題展區。由於適逢開幕一周年，萬寶龍並特別邀請了位於漢堡的非營利藝文組織Salondergegenwart引薦了多位藝術家，包含Jorinde Voigt、Timo Nasseri、Lukas Glinkowski、Kazunori Kura、Lilia Kovka、Arthur Löwen、David Renggli…等合計13位藝術家的作品。

品牌執行長則指出，Montblanc Haus不僅立志成為手寫藝術的發揚之地，也想成為漢堡在地（與世界）訪客的探索靈感。「藉由這次的新展覽，我們希望以一系列受手寫啟發的藝術作品來實現我們的使命，開闢激發新思想與情感的新方向，並為書寫文字在我們文化中所扮演的角色提供新的視角。」想前往Montblanc Haus，從漢堡市中心自駕或搭乘計程車之車程約25分鐘，成人門票為14歐元，12歲以下兒童則可免費參觀。特展已由即日起開始，更多資訊，亦可參考中文官方網站：https://www.montblanc.com/zh-tw/discover/montblanc-haus

萬寶龍Montbanc Haus內共有多個主題展區，如「書寫的脈搏」（Pulse of Writing）便以近360度的環狀影音體驗，帶人啟迪對書寫、文字、思辨的無限哲思。圖／萬寶龍提供
萬寶龍Montbanc Haus內共有多個主題展區，如「書寫的脈搏」（Pulse of Writing）便以近360度的環狀影音體驗，帶人啟迪對書寫、文字、思辨的無限哲思。圖／萬寶龍提供
去年五月開幕的「Montbalnc Haus」，是一處關於書寫、關於鋼筆、關於萬寶龍的風格實驗場域，除了黑白二色的外觀，建物內更涵蓋cafe、選品店、多個主題展區。圖／萬寶龍提供
去年五月開幕的「Montbalnc Haus」，是一處關於書寫、關於鋼筆、關於萬寶龍的風格實驗場域，除了黑白二色的外觀，建物內更涵蓋cafe、選品店、多個主題展區。圖／萬寶龍提供
由於自去年五月開幕至今滿一周年，Montblanc Haus也在近日舉行藝術特展，合計約13位藝術家的作品於此展出，呈現源自手寫藝術的心靈感動。圖／萬寶龍提供（合成圖）
由於自去年五月開幕至今滿一周年，Montblanc Haus也在近日舉行藝術特展，合計約13位藝術家的作品於此展出，呈現源自手寫藝術的心靈感動。圖／萬寶龍提供（合成圖）
Montblanc Haus與salondergegenwart一同合作，呈現出藝術家Jorinde Voigt的作品「Stochastic Storms」。圖／萬寶龍提供
Montblanc Haus與salondergegenwart一同合作，呈現出藝術家Jorinde Voigt的作品「Stochastic Storms」。圖／萬寶龍提供
純白色的空間內，共展出約13位藝術家的作品，讓線條、符碼和心緒，展開無限的哲思空想。圖／萬寶龍提供
純白色的空間內，共展出約13位藝術家的作品，讓線條、符碼和心緒，展開無限的哲思空想。圖／萬寶龍提供

漢堡 藝術家

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