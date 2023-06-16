滿周歲、做大事！以書寫為靈感 限定藝術展旅德必看

去德國遊玩，漢堡、慕尼黑、法蘭克福都是重要城市。喜歡逛藝術？不少人選擇前往柏林，但屬於海港城市的漢堡其實也有不少藝文景點，例如開業滿一周年，並於近日展開期間限定藝術聯展的Montblanc Haus，讓人重新體驗到手寫、鋼筆與藝術的多重風格聯結。

去年五月開幕的「Montbalnc Haus」，是一處關於書寫、關於鋼筆、關於萬寶龍的風格實驗場域，除了黑白二色的外觀，建物內更涵蓋cafe、選品店、多個主題展區。由於適逢開幕一周年，萬寶龍並特別邀請了位於漢堡的非營利藝文組織Salondergegenwart引薦了多位藝術家，包含Jorinde Voigt、Timo Nasseri、Lukas Glinkowski、Kazunori Kura、Lilia Kovka、Arthur Löwen、David Renggli…等合計13位藝術家的作品。