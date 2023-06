跟著福伯探險去！長鞭加懷舊「神配件」老派風太迷人

懷舊不總是對過往的緬懷,更因為特定年份的美超越了時光的限制,因而讓人心神嚮往。與好萊塢電影息息相關的漢米爾頓(Hamilton)再度推出聯名之作:一只1940年代風格的Boulton腕表將在《印第安納瓊斯:命運輪盤》中再度登場,並再度凸顯了漢米爾頓積極果敢的冒險精神。

最早於1981年問世的系列初代作《法櫃奇兵》(Raiders of the Lost Ark)是由名導史蒂芬史匹柏所執導,並由「福伯」哈里遜福特(Harrison Ford)所主演,結合歷史、冒險、神秘學、詼諧多種元素,即便40年後一樣經典耐看,並陸續推出包含《魔宮傳奇》(1984)、《聖戰奇兵》(1989)、《印第安納瓊斯:水晶骷髏王國》(2008)等系列電影,而今年6月底則將有《印第安納瓊斯之命運鐘盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)在台灣上映,並有81歲但活力滿滿的哈里遜福特擔綱演出,讓「印第安納·瓊斯」博士(Indiana Jones)一角、重返榮耀。

由於電影劇情時間設定於1944年,在電影中則將出一只1940年代風格的Hamilton Boulton腕表,搭配上男主角的牛仔帽與長鞭。表款具1940年代的幾何風長型表殼,搭配立體的阿拉伯數字時標和鐵道式分鐘刻度,是為特色。由於Boulton是Hamilton曾在1940年代問世的表款、但今年重新復刻,27乘31.6毫米的尺寸正符合近年流行的小表徑風潮,內裡則使用了石英機芯與30米防水性能,老派迷人。

表款已於即日起先於momo購物網搶先開賣,同時台中新光三越水舞廣場與台北信義新天地A8香堤廣場,更將先後於6月13日至7月1日間、 6月21日至7月5日間,由迪士尼與Hamilton一同打造電影場景裝置;只要在陳列區完成社群互動任務、並至台中新光三越與台北信義新天地A8的Hamilton專櫃試戴表款,即可獲贈品牌小禮乙份;同時只要在電影上映期間,憑票根至以上兩間專櫃購買Boulton表款,還將加贈品牌托特包乙個,數量有限,送完為止。