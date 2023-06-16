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跟著福伯探險去！長鞭加懷舊「神配件」老派風太迷人

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
漢米爾頓（Hamilton）與電影《印第安納瓊斯：命運輪盤》合作，推出一只1940年代風格的Boulton腕表，懷舊且迷人。圖／漢米爾頓提供
漢米爾頓（Hamilton）與電影《印第安納瓊斯：命運輪盤》合作，推出一只1940年代風格的Boulton腕表，懷舊且迷人。圖／漢米爾頓提供

懷舊不總是對過往的緬懷，更因為特定年份的美超越了時光的限制，因而讓人心神嚮往。與好萊塢電影息息相關的漢米爾頓（Hamilton）再度推出聯名之作：一只1940年代風格的Boulton腕表將在《印第安納瓊斯：命運輪盤》中再度登場，並再度凸顯了漢米爾頓積極果敢的冒險精神。

最早於1981年問世的系列初代作《法櫃奇兵》（Raiders of the Lost Ark）是由名導史蒂芬史匹柏所執導，並由「福伯」哈里遜福特（Harrison Ford）所主演，結合歷史、冒險、神秘學、詼諧多種元素，即便40年後一樣經典耐看，並陸續推出包含《魔宮傳奇》（1984）、《聖戰奇兵》（1989）、《印第安納瓊斯：水晶骷髏王國》（2008）等系列電影，而今年6月底則將有《印第安納瓊斯之命運鐘盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）在台灣上映，並有81歲但活力滿滿的哈里遜福特擔綱演出，讓「印第安納·瓊斯」博士（Indiana Jones）一角、重返榮耀。

由於電影劇情時間設定於1944年，在電影中則將出一只1940年代風格的Hamilton Boulton腕表，搭配上男主角的牛仔帽與長鞭。表款具1940年代的幾何風長型表殼，搭配立體的阿拉伯數字時標和鐵道式分鐘刻度，是為特色。由於Boulton是Hamilton曾在1940年代問世的表款、但今年重新復刻，27乘31.6毫米的尺寸正符合近年流行的小表徑風潮，內裡則使用了石英機芯與30米防水性能，老派迷人。

表款已於即日起先於momo購物網搶先開賣，同時台中新光三越水舞廣場與台北信義新天地A8香堤廣場，更將先後於6月13日至7月1日間、 6月21日至7月5日間，由迪士尼與Hamilton一同打造電影場景裝置；只要在陳列區完成社群互動任務、並至台中新光三越與台北信義新天地A8的Hamilton專櫃試戴表款，即可獲贈品牌小禮乙份；同時只要在電影上映期間，憑票根至以上兩間專櫃購買Boulton表款，還將加贈品牌托特包乙個，數量有限，送完為止。

Boulton腕表，27乘31.6毫米、石英機芯、時間與小秒針顯示，23,300元。圖／漢米爾頓提供
Boulton腕表，27乘31.6毫米、石英機芯、時間與小秒針顯示，23,300元。圖／漢米爾頓提供
Boulton是Hamilton曾在1940年代問世的表款，但今年重新復刻，並保留原始的設計精髓。圖／漢米爾頓提供
Boulton是Hamilton曾在1940年代問世的表款，但今年重新復刻，並保留原始的設計精髓。圖／漢米爾頓提供
表款已於即日起先於momo購物網搶先開賣，一旦完成社群互動任務、還有機會獲贈品牌小禮乙份。圖／漢米爾頓提供
表款已於即日起先於momo購物網搶先開賣，一旦完成社群互動任務、還有機會獲贈品牌小禮乙份。圖／漢米爾頓提供

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