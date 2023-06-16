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南部粽、北部粽PK？上班族最愛吃口味出爐

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
又到了端午節吃粽子的時候，粽子是用糯米製做，一下子吃太多小心不消化。示意圖／ingimage
又到了端午節吃粽子的時候，粽子是用糯米製做，一下子吃太多小心不消化。示意圖／ingimage

端午節到了，粽子大餐固然讓很多人愛不釋手，但也擔心吃太多傷身，到底上班族會吃多少粽子？yes123求職網調查上班族端午節過節狀況發現，每位上班族平均吃3.5粒粽子過節，其中有7.4%的人會品嚐10粒以上。至於坊間最愛比較的南北粽偏好，調查發現，南部粽以72.5%勝出，北部粽以52.2%居次。

端午節送禮也會收禮，上班族對於收到的禮品，也有自己「期待」與「不期待」的名單。調查顯示，不論公務或私人原因，在可複選狀況下，今年「最希望」收到的端午禮品，前五名分別為：「百貨、超商禮券」(38.9%)、「冰粽、點心粽禮盒」(27.4%)、「甜點或餅乾、零嘴禮盒」(26.5%)，以及「傳統粽子禮盒」(25.3%)、「鳳梨酥或蛋黃酥」(24.4%)。

第六到十名的禮品部分，又分別是：「文創商品」(20.3%)、「咖啡禮盒」(19.2%)、「養生保健食品禮盒」(15.9%)，以及「綜合水果禮盒」(14.9%)、「茶葉禮盒」(13.9%)。

觀察「期待度倒數」端午禮品，主要又有：「公司自家產品或服務」(7%)、「包裝米禮盒」(8.3%)、「酒類禮盒」(9.3%)，以及「肉品禮盒」(10.6%)、「鮑魚或魚翅禮盒」(12.7%)。

進一步詢問上班族，每逢端午節期間，會品嚐幾粒粽子？本次調查發現，平均吃「3.5粒」粽過節；但其中仍有8.4%的人透露，其實是「幾乎不吃(0粒)」的；不過也有7.4%的人表示，會品嚐「十粒(含)以上」。

假如會應景吃粽子，心中「最喜歡」哪種口味呢？在可複選狀況下，排行榜前五名依序為：「南部粽」(72.5%)、「北部粽」(52.2%)、「冰粽、點心粽」(33.6%)，以及「鹼粽」(32.5%)、「海鮮粽」(24.2%)。

第六到第十名部分，又分別是：「菜粽」(23%)、「創意口味粽」(22%)、「客家粿粽」(21%)，以及「五穀養生粽」(14.8%)、「湖州長形粽」(10.5%)。

粽子 上班族 端午節

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