全台3大「獵奇拉麵」地址在這！不只大王具足蟲 蛙呀蛙、榴槤拉麵顏值更驚人

image soruce: FB／圓拉麵、山禾堂拉麵 (岡山店)

文／蔡瓅萱

還記得先前爆紅的「大王具足蟲拉麵」嗎？「拉麵公子」推出這款超奇葩拉麵後一時之間在社群上造成話題，許多人都被放上整隻具足蟲的畫面衝擊。除了大王具足蟲拉麵外，後來也有別家拉麵店推出對了讓人不敢輕易嘗試的新口味，像是雲林的拉麵店就推出了放上整隻青蛙的「蛙呀蛙呀蛙拉麵」，在近日高雄也出現了「榴槤拉麵」。

整隻青蛙直接啃！雲林拉麵店推「蛙呀蛙呀蛙拉麵」

【圓拉麵】

地址：雲林縣斗六市九如街4號

電話：（05）533-6202

位於雲林的「圓拉麵」於6月11日在臉書粉絲專頁貼出一張上頭放了一整隻青蛙的拉麵照片，表示即將推出厲害的「限定口味」，並於6月12日公布新口味的品名，以前陣子在網路上爆紅的「挖呀挖老師」為取名靈感，將這款放上青蛙的拉麵取名為「蛙呀蛙呀蛙」拉麵，每碗售價250元，平日每週一二四五限定6碗，每週三公休。

其實「青蛙湯」本來就是雲林北港的特色美食，因此圓拉麵才會突發奇想將青蛙加入拉麵中。蛙呀蛙呀蛙拉麵除了青蛙外，還加入了麥寮「麥個面子」的客製化麵條，以及海線蛤仔、莿桐蒜頭、臺酒米酒、蔥花等食材，並且強調「青蛙不切不去皮，不客製化餐點，觀迎整個拿來啃」，獵奇的口味引發熱議，「我是真的會怕」、「雲林出奇葩」、「行銷鬼才」、「超可怕」、「雖然可以想像味道應該很鮮美但我還是不敢吃」。

整顆榴槤做成拉麵碗！高雄「榴槤拉麵」引發話題

【山禾堂拉麵（岡山店）】

地址：高雄市岡山區大仁南路60號

電話：（07）621-0988

高雄的「山禾堂拉麵」岡山店，也在近日宣布將推出「榴槤拉麵」。山禾堂拉麵岡山店於13日在臉書粉絲專頁貼出了「榴槤拉麵」系列的宣傳圖文，表示「這可能是全臺第一碗榴槤拉麵」，並提到將於6月22日上市。圖中可以看到拉麵中除了加入榴槤果肉外，還將整顆榴槤挖空做成拉麵碗，看起來相當霸氣。

貼文中提到，榴槤拉麵以椰奶豚骨作為湯底，再加入新鮮的榴槤果泥，以及荸薺、白蘿蔔、蘋果、馬鈴薯、香茅增加湯頭的層次感，再配上Q彈的博多細麵以及叉燒、溏心蛋、筍乾和新鮮榴槤果肉，共有榴蓮豚骨椰香叉燒、榴蓮豚骨皮蛋、榴蓮豚骨皮蛋叉燒等三種口味，價格分別為680元、720元及780元。對此網友表示「臺灣的拉麵店越來越奇怪了」、「真的要把拉麵玩出新高度是嗎」、「厲害了」。

奇葩口味成「拉麵」熱門探索概念 「大王具足蟲」聲量無人能敵

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在近一個月的網路聲量趨勢中，「大王具足蟲拉麵」還是佔有最多討論度，總聲量為52,178筆，前幾天爆紅的「蛙呀蛙呀蛙拉麵」則有16,066筆，至於近幾日才剛開始宣傳的「榴槤拉麵」，則因為推出時間不長，目前只有1,845筆網路聲量。

▲「各大奇葩口味拉麵」近一個月聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

在近一個月有關「拉麵」的探索概念中，也可以看到許多和「大王具足蟲拉麵」、「蛙呀蛙呀蛙拉麵」、「榴槤拉麵」相關的討論主題，除了拉麵本身外也出現了推出這些拉麵的店家名稱，像是「拉麵公子」和「圓拉麵」等等，顯見這幾款口味奇葩的拉麵在網路上造成不少討論。

▲「拉麵」近一個月探索概念。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「大王具足蟲拉麵」店家資訊

【拉麵公子】

地址：台北市中山區八德路二段279號

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月16日至2023年06月14日。

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