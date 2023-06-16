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重1公斤「盆菜裹蒸粽」超浮誇 羊肚菌、榴槤也入粽

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中福華大飯店則與西螺福興宮合作，凡購買端粽禮盒，即贈送西螺福興宮文武財神錢母。圖／台中福華大飯店提供
台中福華大飯店則與西螺福興宮合作，凡購買端粽禮盒，即贈送西螺福興宮文武財神錢母。圖／台中福華大飯店提供

端午節將至，五花八門的粽子也陸續上市。有業者推出重達1公斤的「特選盆菜裹蒸粽」，包入山珍海味，噱頭十足；另有業者包入榴槤、桂圓及奶皇等餡料的「榴槤甜心粽」，風味獨特；還有包入鳳梨、牛肚及羊肚菌的粽子，同樣具創意。台中福華大飯店則與西螺福興宮合作，凡購買端粽禮盒，即贈送西螺福興宮文武財神錢母。

台中日月千禧酒店今年推出4款風味粽，其中「特選盆菜裹蒸粽」每顆重約1公斤，包入紹興東坡肉、吉品鮑、干貝、花菇、魷魚等好料，再添入菜脯，享受海陸雙拼的豪華美味，售價1450元。另「羊肚菌紹酒鮑魚粽」，每顆重250公克，羊肚菌、鮑魚、東坡肉、干貝、花菇等頂級食材入粽，羊肚菌脆嫩的口感、鮮甜的風味，提升口味層次。

台中長榮桂冠酒店今年推出多款「端午香粽」，有經典台鮑粽、羅漢香素粽、麻油雞米糕粽等，另也推出3款全新口味，包括干貝芋香燒肉粽、榴槤甜心粽及鳳梨冰芯粽，每顆單價從55元至220元不等，也有綜合口味的八入經典禮盒。

因應環保需求，台中長榮桂冠酒店每年都會設計可重複使用的保冷環保提袋，今年適逢酒店30周年慶，特別設計「海軍藍」及「胭脂粉」兩款紀念款提袋，整體造型現代簡約，每款限量各500組，吸引許多老客人搶訂。

台中林酒店推出「櫻花蝦干貝荷葉粽」，選用西螺長糯米，搭配東港櫻花蝦、日本珠貝、埔里鈕扣菇，以及台灣豬五花、雞腿肉，拌入主廚獨門調料，再綴以帶有酒香綿密的蛋黃，裹入荷葉內清蒸；荷葉清雅的香氣，替美味加分，更緩解油膩感。

台中福華大飯店則與西螺福興宮聯手推出「老饕粽饗」及「馨饗素粽」兩款禮盒，滿足饕客與茹素者的胃。看準台灣人愛祈求財運的商機，飯店也特別與西螺福興宮合作，凡購買禮盒，即贈西螺福興宮文武財神錢母，讓民眾大快朵頤，又可以保佑財源廣進。

星享道酒店的「川府藤椒犇牛粽」，每顆350公克，包入牛肚、牛腱、牛筋、杏鮑菇等好料，去年狂賣千個，今年持續推出；阿秋餐飲集團也推出梅干扣肉粽及鵝油金蔥粽，香氣十足；寬心園的「紅藜松露杏鮑粽」已經熱銷16年，講究健康養生，業者預計今年銷量將增長10%。

台中林酒店推出「櫻花蝦干貝荷葉粽」，荷葉清雅的香氣，替美味加分，更緩解油膩感。圖／台中林酒店提供
台中林酒店推出「櫻花蝦干貝荷葉粽」，荷葉清雅的香氣，替美味加分，更緩解油膩感。圖／台中林酒店提供
台中長榮桂冠酒店推「榴槤甜心粽」，風味獨特可口。圖／台中長榮桂冠酒店提供
台中長榮桂冠酒店推「榴槤甜心粽」，風味獨特可口。圖／台中長榮桂冠酒店提供
台中日月千禧酒店推出重達1公斤的「特選盆菜裹蒸粽」，包入紹興東坡肉、吉品鮑、干貝、花菇等山珍海味，噱頭十足。圖／台中日月千禧酒店提供
台中日月千禧酒店推出重達1公斤的「特選盆菜裹蒸粽」，包入紹興東坡肉、吉品鮑、干貝、花菇等山珍海味，噱頭十足。圖／台中日月千禧酒店提供

酒店 榴槤 粽子

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