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安娜德哈瑪斯、宋茜希臘賞LV珠寶 宋慧喬巴黎會車銀優
CHAUMET於上周在於在巴黎Château de Bagatelle舉辦Le Jardin de Chaumet系列高級珠寶展晚宴包括品牌大使宋慧喬、品牌好友車銀優、高圓圓和好萊塢女星潔西卡艾芭（Jessica Alba）都特地出席。而宋慧喬與車銀優的合照，因為兩人分別被認為是南韓顏值天花板女神與臉蛋天才，加上一身奢華珠寶，被網友封為「高顏值豪門姊弟」。
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）則是特地於希臘發表最新的Deep Time高級珠寶系列，以沉浸式裝置打造這個古老文明發源地的活動場地。多位品牌大使與好友都盛裝亮相，包括搶先戴上全新高級珠寶Deep Time系列黃K金與鉑金鑲鴿血紅寶石與祖母綠項鍊、手環和耳環，以及白K金鑲祖母綠與鑽石戒指的古巴女星安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）、；配戴白K金鑲鑽耳環、黃K金鑲鑽戒指與手鍊的法國女星蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）；以及配戴黃K金鉑金鑲紅寶石與鑽石戒指、黃K金鑲鑽手鍊，以及黃K金與玫瑰金鑲鑽項鍊的宋茜。
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