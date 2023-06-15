安娜德哈瑪斯、宋茜希臘賞LV珠寶 宋慧喬巴黎會車銀優

CHAUMET於上周在於在巴黎Château de Bagatelle舉辦Le Jardin de Chaumet系列高級珠寶展晚宴包括品牌大使宋慧喬、品牌好友車銀優、高圓圓和好萊塢女星潔西卡艾芭（Jessica Alba）都特地出席。而宋慧喬與車銀優的合照，因為兩人分別被認為是南韓顏值天花板女神與臉蛋天才，加上一身奢華珠寶，被網友封為「高顏值豪門姊弟」。

安娜德哈瑪斯、宋茜出席路易威登高級珠寶晚宴。圖／路易威登提供