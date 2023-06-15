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安娜德哈瑪斯、宋茜希臘賞LV珠寶 宋慧喬巴黎會車銀優

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）CHAUMET品牌好友車銀優、亞太區品牌大使宋慧喬出席CHAUMET高級珠寶晚宴，圖／CHAUMET提供
（由左至右）CHAUMET品牌好友車銀優、亞太區品牌大使宋慧喬出席CHAUMET高級珠寶晚宴，圖／CHAUMET提供

CHAUMET於上周在於在巴黎Château de Bagatelle舉辦Le Jardin de Chaumet系列高級珠寶展晚宴包括品牌大使宋慧喬、品牌好友車銀優、高圓圓和好萊塢女星潔西卡艾芭（Jessica Alba）都特地出席。而宋慧喬與車銀優的合照，因為兩人分別被認為是南韓顏值天花板女神與臉蛋天才，加上一身奢華珠寶，被網友封為「高顏值豪門姊弟」。

安娜德哈瑪斯、宋茜出席路易威登高級珠寶晚宴。圖／路易威登提供
安娜德哈瑪斯、宋茜出席路易威登高級珠寶晚宴。圖／路易威登提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）則是特地於希臘發表最新的Deep Time高級珠寶系列，以沉浸式裝置打造這個古老文明發源地的活動場地。多位品牌大使與好友都盛裝亮相，包括搶先戴上全新高級珠寶Deep Time系列黃K金與鉑金鑲鴿血紅寶石與祖母綠項鍊、手環和耳環，以及白K金鑲祖母綠與鑽石戒指的古巴女星安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）、；配戴白K金鑲鑽耳環、黃K金鑲鑽戒指與手鍊的法國女星蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）；以及配戴黃K金鉑金鑲紅寶石與鑽石戒指、黃K金鑲鑽手鍊，以及黃K金與玫瑰金鑲鑽項鍊的宋茜。

（由左至右）古巴女星安娜德哈瑪斯、路易威登珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof、與法國女星蕾雅瑟杜出席路易威登高級珠寶晚宴，圖／路易威登提供
（由左至右）古巴女星安娜德哈瑪斯、路易威登珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof、與法國女星蕾雅瑟杜出席路易威登高級珠寶晚宴，圖／路易威登提供
好萊塢女星潔西卡艾芭出席CHAUMET高級珠寶晚宴，圖／CHAUMET提供
好萊塢女星潔西卡艾芭出席CHAUMET高級珠寶晚宴，圖／CHAUMET提供
宋茜出席路易威登高級珠寶晚宴，身著金銀刺繡吊帶背心、黑色緞面高跟鞋，搭配手拿黑色皮革Petite Malle， 配戴路易威登高級珠寶系列黃K金鉑金鑲紅寶石與鑽石戒指、黃K金鑲鑽手鍊，以及黃K金與玫瑰金鑲鑽項鍊。圖／路易威登提供
宋茜出席路易威登高級珠寶晚宴，身著金銀刺繡吊帶背心、黑色緞面高跟鞋，搭配手拿黑色皮革Petite Malle， 配戴路易威登高級珠寶系列黃K金鉑金鑲紅寶石與鑽石戒指、黃K金鑲鑽手鍊，以及黃K金與玫瑰金鑲鑽項鍊。圖／路易威登提供
CHAUMET品牌好友高圓圓出席CHAUMET高級珠寶晚宴，圖／CHAUMET提供
CHAUMET品牌好友高圓圓出席CHAUMET高級珠寶晚宴，圖／CHAUMET提供

珠寶 戒指 車銀優 宋慧喬 LV

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