新光三越「是誰的紙娃娃」巡迴展 顛覆體驗進入插畫奇幻世界

重視展覽文化藝術的新光三越，今夏帶來「是誰的紙娃娃」全台巡迴展，這回以每個人童年回憶中的「紙娃娃」為主題，邀集包括藍聖傑BLUE、Only Two、凱子包、林花、Eli Lin依萊等5位在海內外都具有聲量的在地插畫家，以創新體驗的方式，打造5大主題策展，各位創作者追隨的粉絲，除了可在這參與到插畫家最新創作，充滿互動感的體驗裝置，讓各個年齡層都可在此感受插畫世界的奇幻樂趣。巡迴首展即日起於新光三越台北站前店13樓登場，提供民眾免費入場。

隨著5位插畫家自擁創作風格，走進新光三越「是誰的紙娃娃」展覽，有如進入到插畫異想世界，創作者以嶄新方式重新詮釋玩紙娃娃的樂趣，5大主題房間分別有穿越歷史的戰士英雄；窺探女孩內心世界的女子宿舍；充滿魔法的童話世界；牽起緣分的月老神宮；走進百貨櫥窗重回1920年代的復古時尚派對，每個場景都具有世代獨特文化，細緻的沈浸式體驗，走進其中各個角落還有讓人驚喜的彩蛋與互動遊戲。

小時候玩紙娃娃是展現個人風格的開始，此展覽以創作者的世界為引，讓懷舊的紙娃娃有了創新玩法，現場展示超過500件創作、收藏品，並以紙娃娃系統，打造出近百套真人比例服飾配件，讓觀賞者可自由發揮創意為角色穿搭，享受角色扮演樂趣同時，也能參與創作，創作出屬於自己的穿搭風格。這次展覽也與藝術家推出多款聯名限量周邊提供粉絲蒐藏，期間還有藝術家親授工作坊，不分性別年齡受眾，都能以創新角度、玩法，進入插畫與紙娃娃的世界。

【是誰的紙娃娃巡迴展】

●新光三越台北站前店｜6/15至7/9

●新光三越嘉義垂楊店｜8/24至9/17

●新光三越台中中港店｜9/8至9/24

●新光三越高雄左營店｜10/17至10/31