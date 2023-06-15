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25周年生日太開心 海洋風鑽表全球限量5只極罕問世
浩瀚的海洋，總為陸地的人們帶來無數動容、壯闊與清涼的曼妙時光。海瑞溫斯頓（Harry Winston）旗下Ocean系列腕表今年適逢25周年，品牌因而推出一款Date Moon Phase 42毫米自動腕表的常規與限量款，以閃耀鑽石與特殊的設計風格，紀念此一璀璨時刻。
「偏心」式的時間顯示是Ocean系列的經典特色，透過多個次表盤（sub-dial）的堆疊，讓時間資訊的閱讀更佳直觀、清晰，同時也展現出閱讀動線的平衡感。本次25周年的Date Moon Phase 42毫米自動腕表因而依循此一系列特色，將時間、日期、月相三種時間資訊以獨立的次表盤顯示，並搭配珍珠母貝面盤與鑽石鑲嵌，讓男性的手上風格也可以兼容於運動、閃耀。
而為了紀念25周年的重要時刻，向來有「鑽石之王」之稱的海瑞溫斯頓再發揮珠寶金工的強項，發表一款Date Moon Phase 42毫米自動腕表的限量款，全表以18K白金打造並於面盤、表圈、表冠、表帶，悉數鑲嵌總計836顆長形切工鑽石、141顆圓形明亮式切工鑽石與1顆祖母綠型切工鑽石，進而透過全鑲鑽（full-set）的形式，將品牌在珠寶金工、複雜腕表的兩大特色，二合為一，全球限量5只，價格店洽。
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