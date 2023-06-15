夏日出遊首選！亮色系、草編質感包款輕鬆打造度假感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH則以海島度假為訴求，打造了草編質感和亮麗印花的鞋履與包包，讓人輕鬆出遊去。圖／CHARLES & KEITH提供
新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH則以海島度假為訴求，打造了草編質感和亮麗印花的鞋履與包包，讓人輕鬆出遊去。圖／CHARLES & KEITH提供

台牌PORTER INTERNATIONAL因為夏季氛圍，推出洋溢著青春活潑氣息的亮色系袋包；新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH則以海島度假為訴求，打造了草編質感和亮麗印花的鞋履與包包，讓人輕鬆出遊去。

夏季到來，包包也要換上新裝，PORTER INTERNATIONAL就以機能性為基礎，推出充滿復古風情設計的GAP系列手提包和托特包。PORTER INTERNATIONAL在簡潔輪廓包款上將品牌Logo搭配跳色車線與配色，呈現復古懷舊的風情；包身材質則為戶外用具常用面料，兼具防水耐磨特性。而且系列包款設置壓扣式開闔設計，讓使用者可以輕易拿取物品，並內置夾層與鑰匙扣繩，進一步提升收納功能。除了GAP系列，品牌還呈現了全新ARCH系列雙層斜肩背包、弧形水桶包，從低飽和色系，到活力亮眼配色，營造不同面向風格。其中的雙層斜肩背包，前後各自設置了收納袋與夾層，可依照物品功能分層分類；可拆式背帶更可依照使用情境，隨心切換成斜背袋小包，或單獨作為收納包使用。

PORTER INTERNATIONAL還呈現了全新ARCH系列雙層斜肩背包、弧形水桶包，從低飽和色系，到活力亮眼配色，營造不同面向風格。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL還呈現了全新ARCH系列雙層斜肩背包、弧形水桶包，從低飽和色系，到活力亮眼配色，營造不同面向風格。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

想度假嗎？立刻背上CHARLES & KEITH一系列的草編包、印花手提袋，立刻就會有置身海濱的感受。品牌選用帶有大地色的編織與奔放的印花圖騰，結合個性鮮明的設計細節，創造出一系列包款鞋履，為繁忙都會日常帶來慢活步調。CHARLES & KEITH以拉菲草製成托特包，並透過撞色條紋、皮革吊飾點綴出現代感。利用滿版彩色花草印花面料製成的長方形手提包，也洋溢著濃濃熱帶海洋氣息。而且沿用相同草編概念，CHARLES & KEITH將經典繞踝平底鞋、楔型夾腳拖鞋和草編厚底拖以不同的風貌、材質進行點綴裝飾，將慵懶氣息帶至步伐間。

PORTER INTERNATIONAL就以機能性為基礎，推出充滿復古風情設計的GAP系列手提包和托特包。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL就以機能性為基礎，推出充滿復古風情設計的GAP系列手提包和托特包。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

CHARLES & KEITH Ida扇形編織托特包，3,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Ida扇形編織托特包，3,490元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH草編楔型涼鞋，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH草編楔型涼鞋，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Ida編織托特包，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Ida編織托特包，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH草編楔型夾腳拖鞋，1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH草編楔型夾腳拖鞋，1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Ida扇形編織托特包，3,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Ida扇形編織托特包，3,490元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Dolcevita戀夏手提包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Dolcevita戀夏手提包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH度假風草編托特包，4,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH度假風草編托特包，4,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

PORTER INTERNATIONAL GAP系列手提包，2,450元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL GAP系列手提包，2,450元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL ARCH系列弧形水桶包，2,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL ARCH系列弧形水桶包，2,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL ARCH系列雙層斜肩包，3,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL ARCH系列雙層斜肩包，3,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL GAP系列托特包，2,750元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL GAP系列托特包，2,750元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

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