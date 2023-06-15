夏日出遊首選！亮色系、草編質感包款輕鬆打造度假感

台牌PORTER INTERNATIONAL因為夏季氛圍，推出洋溢著青春活潑氣息的亮色系袋包；新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH則以海島度假為訴求，打造了草編質感和亮麗印花的鞋履與包包，讓人輕鬆出遊去。

夏季到來，包包也要換上新裝，PORTER INTERNATIONAL就以機能性為基礎，推出充滿復古風情設計的GAP系列手提包和托特包。PORTER INTERNATIONAL在簡潔輪廓包款上將品牌Logo搭配跳色車線與配色，呈現復古懷舊的風情；包身材質則為戶外用具常用面料，兼具防水耐磨特性。而且系列包款設置壓扣式開闔設計，讓使用者可以輕易拿取物品，並內置夾層與鑰匙扣繩，進一步提升收納功能。除了GAP系列，品牌還呈現了全新ARCH系列雙層斜肩背包、弧形水桶包，從低飽和色系，到活力亮眼配色，營造不同面向風格。其中的雙層斜肩背包，前後各自設置了收納袋與夾層，可依照物品功能分層分類；可拆式背帶更可依照使用情境，隨心切換成斜背袋小包，或單獨作為收納包使用。

PORTER INTERNATIONAL還呈現了全新ARCH系列雙層斜肩背包、弧形水桶包，從低飽和色系，到活力亮眼配色，營造不同面向風格。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

想度假嗎？立刻背上CHARLES & KEITH一系列的草編包、印花手提袋，立刻就會有置身海濱的感受。品牌選用帶有大地色的編織與奔放的印花圖騰，結合個性鮮明的設計細節，創造出一系列包款鞋履，為繁忙都會日常帶來慢活步調。CHARLES & KEITH以拉菲草製成托特包，並透過撞色條紋、皮革吊飾點綴出現代感。利用滿版彩色花草印花面料製成的長方形手提包，也洋溢著濃濃熱帶海洋氣息。而且沿用相同草編概念，CHARLES & KEITH將經典繞踝平底鞋、楔型夾腳拖鞋和草編厚底拖以不同的風貌、材質進行點綴裝飾，將慵懶氣息帶至步伐間。

PORTER INTERNATIONAL就以機能性為基礎，推出充滿復古風情設計的GAP系列手提包和托特包。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

CHARLES & KEITH Ida扇形編織托特包，3,490元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH草編楔型涼鞋，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Ida編織托特包，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH草編楔型夾腳拖鞋，1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Ida扇形編織托特包，3,490元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Dolcevita戀夏手提包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH度假風草編托特包，4,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

PORTER INTERNATIONAL GAP系列手提包，2,450元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL ARCH系列弧形水桶包，2,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

PORTER INTERNATIONAL ARCH系列雙層斜肩包，3,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供