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看好台灣高端市場 阿聯酋A380頭等艙10月下旬搭得到

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
阿聯酋航空台灣區經理譚禮旻（Sultan AlRiyami）。圖／阿聯酋航空提供
阿聯酋航空台灣區經理譚禮旻（Sultan AlRiyami）。圖／阿聯酋航空提供

看好台灣高端市場商機，阿聯酋航空將從8月1日起改以兩艙等的A380派飛杜拜-台北航線，10月29日起，再升級為三艙等的A380客機，包括頭等、商務、經濟艙，台灣出發的旅客也有機會體驗到全球最大的巨無霸客機在萬哩高空上最頂級、奢華的私密服務，不僅可在機上酒吧小酌，還有機會體驗機上水療沐浴。

阿聯酋航空台灣區預經理譚禮旻(Sultan Alriyami)表示，台灣是阿聯酋航空飛行網路中的重要據點，對台灣旅遊及觀光市場的未來發展也相當重視，目前夏季航班的訂位非常踴躍，預計8月將重新派遣A380執飛台北-杜拜航線，10月下旬再改為三艙等的A380派飛。

目前阿聯酋航空往返台北-杜拜為每周7班，不少客人是透過杜拜轉機前往歐洲，部分也會轉往非洲城市，旅客搭乘阿聯酋航空轉機停留時間只要超過10小時以上，就可享受在杜拜當地的旅館優惠，出示登機證、個人身分證件也能享受和阿聯酋航空的合作廠商的優惠價格。

此外，阿聯酋航空也在陸續翻新客艙，機隊中120架廣體機也將配置全新的豪華經濟艙與客艙裝潢，想要體驗豪經艙的旅客可選擇從杜拜出發，轉往倫敦、雪梨、奧克蘭、基督城、墨爾本等城市的航班。

貨運部分目前則一周一班，採用777全貨機執飛，以及每日一班的客機腹艙載貨運能，透過綿密的航網，讓經由杜拜轉機的貨物可在24小時內運送到全球超過140個目的地，提供每周360噸的貨運運能。

阿聯酋 杜拜 A380

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