影／迪士尼11頻道全撤！回顧階段性「分手」盤算

迪士尼集團旗下Baby TV、國家地理高畫質野生頻道、國家地理國際頻道、NGC、衛視中文台、衛視電影台等11個頻道將全部退出台灣電視市場，NCC也有出面表示遺憾與尊重，引發業界關注。

回顧迪士尼集團旗下的頻道，1995年3月底，迪士尼頻道亞洲版在台灣開播，是全球第一個以中英雙語播出的迪士尼頻道，台灣正式成為迪士尼頻道第一個海外市場。

2019年3月20日，迪士尼收購福斯傳媒，衛視中文台與其他福斯家族頻道，一同納入華特迪士尼公司旗下，其中也包含國家地理。

2020年1月6日，Disney+上線，在隔年的9月1日，迪士尼共18個頻道在亞洲區正式停播。當時，福斯傳媒台灣分公司表示，台灣版本的迪士尼頻道不受影響，會繼續播出，但在同年8月27日，迪士尼頻道台灣宣布於2022年1月1日停播，終止在台灣營運。

2023年6月13日，華特迪士尼公司宣布，擬於當年12月31日，終止衛視中文台在台播送。迪士尼表示，停播衛視中文台是「因應全球策略」，後續將全力經營Disney+。

迪士尼及其代理商已送件給主管機關NCC，申請下架及撤出台灣事宜，其中Baby TV、國家地理高畫質野生頻道、國家地理國際頻道等三頻道將播至9月底，10月1日起終止經營。此外，業界人士表示，NGC、衛視中文台、衛視電影台、STAR Movies Gold、STAR World、星衛娛樂台、星衛HD電影台、STAR Moveis HD等八個頻道，將播至12月底，明年起退出台灣市場。

11個頻道全數下架，有員工表示「根本被團滅」，主持人曾國城也表示，「錯愕但尊重」。