女大十八變！服部樹咲潮服上身 飛向宇宙打「怪」去！

出自山本耀司旗下入門品牌的Ground Y又有新動態，在繼先前日本知名藝術家笹田靖人推出台灣限量系列後，品牌二度與人氣動漫IP「超人力霸王」聯名、推出「超人七號」（Ultraseven）聯名系列，並邀請日本個性派新星服部樹咲（Misaki Hattori）入鏡，展現個性風格的「特攝」時尚。

早從1966年開始，日本特效大師圓谷英二先後以「超意象之謎」（Ultra Q）、「超人力霸王」（Ultraman）及「超人七號」（Ultraseven）三部獨立影集，掀起一波巨大化超人與怪獸決鬥的熱潮，也展開了至今仍歷久不衰的「超人力霸王」宇宙；而Ground Y則是出自日本知名設計師山本耀司旗下的入門潮牌，過往並曾與各知名動漫IP包含近期大熱的《鬼滅之刃》、《鏈鋸人》、《新世紀福音戰士》聯名，整體風格具有不規則、破除性別迷思的獨特版型。

本次聯名則聚焦於「超人七號」（Ultraseven），並邀請與草彅剛、田中俊介一同演出《午夜天鵝》的日本個性女星服部樹咲入鏡，只見服部樹咲無論是戴上特製頭盔，或身穿怪獸或超人襯衫，輕鬆駕馭動漫風格，並透過Ground Y不受拘束的剪裁與獨特版型，呈現遊走於時尚與街頭的特攝「潮」姿態。