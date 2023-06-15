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不怕機票貴！超夢幻粉紅飛機降落 隨便拍都是網紅美照
還在擔心旅遊機票貴嗎？法國美妝品牌蘭蔻，用粉紅色專機帶妳帥閃巴黎時尚圈，讓妳在登機時開啟「時尚模式」飛向粉紅色的夢幻旅程。
蘭蔻打造粉紅色專機航班，以「SHARE HAPPINESS WITH ALL」為理念，設計出巨型的粉紅飛機，重現出機身的機窗、機翼、飛機渦輪引擎真實細節，以夢幻粉色完美機身，創造粉紅色巴黎鐵塔、摩天輪、行李配件等，不用出國，也能享有完美的打卡拍照景點。
蘭蔻此次的活動，同時還獻上高級專業訂製彩妝服務，只要搶先預約並繳交500元預約金（需於活動當日抵購蘭蔻產品），即可獲得「幸福玩美3件禮」IDÔLE唯我香水5ml、絕未完美唇膏＃274（精巧版）、法式時尚雙鍊雲朵包，並且還安排專業美容顧問1對1教學，及智能肌膚檢測諮詢服務，現場還備有專業攝影團隊捕捉最美的一刻。
粉紅專機將於6月起至8月全省巡迴，6/15-6/18新光三越A11場次，消費滿3,500元，還將獨家提供客製化動態錄影服務。活動期間，蘭蔻獨家限定滿額禮消費滿3,000元、送蘭蔻桃紅托特包，滿6,000元、送卡詩髮品旅行組，滿9,000元、贈唯我香水25ML。
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