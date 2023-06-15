員林人久等了！員林第一間「藏壽司」開幕訊息曝光

繼於5月在高雄開設全球最大旗艦店之後，來自日本的「藏壽司」仍不斷在台拓點。目前藏壽司也預計將前往彰化員林，開設「員林大道店」，也將是彰化第二間、員林第一間分店。

來自日本的藏壽司，自2014年首度登台，目前在全台各大主要城市均有分店，總數已經超過50間。除了一般店型之外，還有日式傳統土藏造型的街邊店，更於今年5月，在高雄開設佔地達2,000坪的全球旗艦店，再度引發話題。除了迴轉壽司之外，藏壽司所推出的「扭蛋玩具」，也擄獲不少親子客層的心。

藏壽司目前於彰化僅有「彰化中華西路店」，不過即將又再開設「員林大道店」，目前也已經進入人才招募的階段，店址則鄰近員林大道、萬年路口。隨著未來新店開幕，將會是藏壽司首度進駐員林。對於當地居民而言，未來也將提昇用餐的便利性與新的選擇。