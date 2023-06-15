風格的標配 陳昊森、許光漢 輕奢造型亮點解密

一個人的風采部分由五官輪廓所傳遞，部分則由後天的穿戴甚至是個人自信的自然展現。人氣男星陳昊森、許光漢近日不約而同都有新動態，一人為代言品牌發表新形象、一人則是出席精品活動，兩人不約而同選擇了輕珠寶上身，各自展現寫意的自信風尚。

日前許光漢受邀參加了中國南京的Boucheron精品店活動，咖啡色格紋西裝搭配白色T恤、牛仔褲的造型，在懷舊風中卻又散發清新氣息，同時許光漢全身更大量疊加組合了包含Quatre Double White系列長項鍊、戒指，與Quatre Radiant戒指、Jack de Boucheron單圈鏈環；其中兩條長短不同的Quatre Double White項鍊因而營造出類似領帶的修飾效果，另外右手袖口內的Jack de Boucheron單圈鏈環靈感則源自音響的電源線，造型特殊、也帶給人搖滾氣息的聯想。

身為瑞士珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）好友的陳昊森，則在昨日釋出一組為PIAGET拍攝的Possession珠寶系列視覺。價格約在20至30萬之間的伯爵Possession系列，最早問世於1990年，30多年來的精神訴求、細節也不斷調整，但唯一貫穿的就是可轉動的設計，以及從最好一枚單鑽戒指擴充到今天的手環、手表、項鍊全品項。

2023新款的Possession系列珠寶，帶來了短版項鍊、手鐲、可訂製的高級珠寶戒指，並大量運用品牌經典的「宮廷式雕刻」（Palace Decor）紋飾，讓鑽石、貴金屬的光澤，賦予了更深邃生動的質地。而本次伯爵所發表的陳昊森宣傳視覺中，只見陳昊森位於伯爵瑞士工坊中、遠眺窗外，除了迷濛的雙眼放電，更讓人難以忽視他手上大量疊加的Possession系列珠寶；其中最搶眼的當屬Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石項鍊鑲嵌總重約0.51克拉的25顆圓形切割鑽石，中段並可旋轉，訂價40萬3,000元。