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限量152瓶！噶瑪蘭經典獨奏橡木新桶威士忌原酒發行
金車噶瑪蘭威士忌酒吧（Kavalan Whisky Bar）去年10月推出酒吧限定「噶瑪蘭經典獨奏法國葡萄酒桶威士忌原酒」廣受好評，甫開賣一周即售罄。為滿足品飲家不同喜好，今年再度獨家推出酒吧特選桶「噶瑪蘭經典獨奏橡木新桶威士忌原酒」，相較於前款的葡萄酒桶，此次酒吧首度選用美國白橡木桶釀製新桶原酒，新酒款6月15日晚上7點正式於噶瑪蘭威士忌酒吧獨家販售，建議售價每瓶6,600元，同步釋出店內單杯點購每杯500元，數量有限，售完為止。
全新酒吧特選系列新品「噶瑪蘭經典獨奏橡木新桶威士忌原酒」，選用美國白橡木特製烘烤的新桶製酒，酒液呈現高貴典雅的紫黑寶石櫻桃色澤，如香水一般擁有前後香味層次，前味交織著煙燻烏梅、紫葡萄、奶油香草和濃郁蜂蠟香氣，後味則逐漸浮現鮮花、多汁的杏桃與水蜜桃等深邃迷人氣息，宛如寶島的富饒氣候帶來的多變驚喜。
初次品銘，可感受到醇厚溫潤的酒體伴隨橡木辛香點綴其中，蘊含甜美蜂蜜、秋梨和栗子風味，入喉後則能感受到溫和的瓜果、芭樂與肉桂香氣，多重風味交織出綿延悠長的餘韻。
外包裝與去年販售的法國葡萄桶原酒為對瓶設計，外盒採用噶瑪蘭威士忌少見的精緻木盒盛裝，彰顯酒款尊貴獨特的身份；酒標設計以流線、時髦色塊呈現酒吧裡的歡快氛圍，以一杯傾注調酒師心意的精緻調酒，串起微醺享樂的美好時光與熙來攘往訪客間的共同話題，兼具收藏與送禮價值。
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