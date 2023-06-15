快訊

海釣船捕獲巨鯊嗨翻！下秒「海怪級黑影殺手」竄出一口吞下 船長當場嚇傻

餵藥又爆新案例？ 汐止幼幼班家長稱小孩驗出微量安眠藥

林宏文專欄／制裁中國大陸 不等於美國應該重返半導體製造

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限量152瓶！噶瑪蘭經典獨奏橡木新桶威士忌原酒發行 

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
噶瑪蘭經典獨奏橡木新桶威士忌原酒，建議售價6,600元，限量152瓶，即日起於Kavalan Whisky Bar獨家販售。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
噶瑪蘭經典獨奏橡木新桶威士忌原酒，建議售價6,600元，限量152瓶，即日起於Kavalan Whisky Bar獨家販售。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金車噶瑪蘭威士忌酒吧（Kavalan Whisky Bar）去年10月推出酒吧限定「噶瑪蘭經典獨奏法國葡萄酒桶威士忌原酒」廣受好評，甫開賣一周即售罄。為滿足品飲家不同喜好，今年再度獨家推出酒吧特選桶「噶瑪蘭經典獨奏橡木新桶威士忌原酒」，相較於前款的葡萄酒桶，此次酒吧首度選用美國白橡木桶釀製新桶原酒，新酒款6月15日晚上7點正式於噶瑪蘭威士忌酒吧獨家販售，建議售價每瓶6,600元，同步釋出店內單杯點購每杯500元，數量有限，售完為止。

全新酒吧特選系列新品「噶瑪蘭經典獨奏橡木新桶威士忌原酒」，選用美國白橡木特製烘烤的新桶製酒，酒液呈現高貴典雅的紫黑寶石櫻桃色澤，如香水一般擁有前後香味層次，前味交織著煙燻烏梅、紫葡萄、奶油香草和濃郁蜂蠟香氣，後味則逐漸浮現鮮花、多汁的杏桃與水蜜桃等深邃迷人氣息，宛如寶島的富饒氣候帶來的多變驚喜。

初次品銘，可感受到醇厚溫潤的酒體伴隨橡木辛香點綴其中，蘊含甜美蜂蜜、秋梨和栗子風味，入喉後則能感受到溫和的瓜果、芭樂與肉桂香氣，多重風味交織出綿延悠長的餘韻。

外包裝與去年販售的法國葡萄桶原酒為對瓶設計，外盒採用噶瑪蘭威士忌少見的精緻木盒盛裝，彰顯酒款尊貴獨特的身份；酒標設計以流線、時髦色塊呈現酒吧裡的歡快氛圍，以一杯傾注調酒師心意的精緻調酒，串起微醺享樂的美好時光與熙來攘往訪客間的共同話題，兼具收藏與送禮價值。

外盒採用噶瑪蘭威士忌少見的精緻木盒盛裝，酒標設計則以流線、時髦色塊呈現酒吧裡的歡快氛圍。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
外盒採用噶瑪蘭威士忌少見的精緻木盒盛裝，酒標設計則以流線、時髦色塊呈現酒吧裡的歡快氛圍。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
外包裝與去年販售的法國葡萄桶原酒為對瓶設計，兼具收藏與送禮價值。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
外包裝與去年販售的法國葡萄桶原酒為對瓶設計，兼具收藏與送禮價值。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Kavalan Whisky Bar獨家限定推出「噶瑪蘭經典獨奏橡木新桶威士忌原酒」，限量152瓶，即日起正式開賣。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Kavalan Whisky Bar獨家限定推出「噶瑪蘭經典獨奏橡木新桶威士忌原酒」，限量152瓶，即日起正式開賣。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

噶瑪蘭 美國

延伸閱讀

攜手大師輿水精一 日威會員制社群平台「韻IN」上線

顛覆二哈蠢萌形象！好色哈士奇看到3正妹主動遞酒 托腮拋媚眼狂撩妹：要喝嗎

百富「藝級饗宴」工藝x食藝x美藝 沉浸式藝術共創餐酒會

首見用日本泡盛酒桶過桶！格蘭菲迪29年夜櫻限量發行

相關新聞

不怕機票貴！超夢幻粉紅飛機降落　隨便拍都是網紅美照

還在擔心旅遊機票貴嗎？法國美妝品牌蘭蔻，用粉紅色專機帶妳帥閃巴黎時尚圈，讓妳在登機時開啟「時尚模式」飛向粉紅色的夢幻旅程...

「浪漫速成班」李彩玟帥拎行李箱擺拍迷倒粉絲 網「麻煩也把我打包帶走！」

因為出演韓劇「浪漫速成班」飾演學霸高中生的李彩玟，帥氣又專情的態度，讓觀眾也注意到這個寶藏男孩，人氣直線上升。今年22歲的他，有著大長腿跟深邃五官線條，亦受到不少精品喜愛，邀請出席活動，而TUMI也覺得李彩玟的外型亮眼，透過他來演繹新配色招牌行李箱，同樣有著高迴響，甚至讓網友回應說「請把我裝進去吧！」

員林人久等了！員林第一間「藏壽司」開幕訊息曝光

繼於5月在高雄開設全球最大旗艦店之後，來自日本的「藏壽司」仍不斷在台拓點。目前藏壽司也預計將前往彰化員林，開設「員林大道...

霜淇淋買1送1再吃起來！全家補班日4大優惠別錯過

週六補班日霜淇淋買1送1優惠又來了！6月16日至6月18日限時3天，凡使用全盈+PAY支付，即享Fami!ce全家霜淇淋...

風格的標配 陳昊森、許光漢 輕奢造型亮點解密

一個人的風采部分由五官輪廓所傳遞，部分則由後天的穿戴甚至是個人自信的自然展現。人氣男星陳昊森、許光漢近日不約而同都有新動...

adidas Golf攜手「周董」愛牌 融合學院風讓高爾夫球裝也變潮！

潮流化幾乎是每個時尚品牌的顯學，而adidas Golf也不例外，迎接夏季到來，選擇和「周董」周杰倫也喜愛的高爾夫球服飾Bogey Boy合作。讓原本運動感服裝，融入了復古感與學院風特色；還推出聯名鞋款，曝光後就有網友表示「開始想學打高爾夫球了！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦