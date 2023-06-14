攜手大師輿水精一 日威會員制社群平台「韻IN」上線

2023年適逢日本威士忌100周年，全世界第一個日本威士忌會員制社群平台「韻IN」（www.jwhisky.jp），攜手國際級威士忌大師輿水精一（Koshimizu Seiichi），特別選擇全球威士忌重鎮之一的台灣做為首次發布地；希望藉由此一跨品牌的平台，讓更多喜歡威士忌的朋友，深度了解日本威士忌之美。

「日本威士忌會員制社群平台韻IN」年度會費為5,500日圓（台幣1,210元 ）會員可以享受各種優惠，亦可購買會員限定的獨家商品。本次亦發表了由備前燒名家伊勢崎競（Kuo Isezaki ）、成功地將古典書法之美帶入現代藝術創作中的日本知名書法家荻野丹雪（Tansetsu Ogi ）、以及輿水精一等3位不同領域的匠人聯名完成的「備前威士忌杯．緋珀」；全手工燒製僅有100個，售價20萬日圓（台幣44,000元），即將在七月於「日本威士忌會員制社群平台韻IN」限定會員購買。

做為世界級威士忌大師的輿水精一，2009年屆齡退休時受到三得利之邀續任五年的首席調酒師，直至2014年才正式交棒，轉仼三得利名譽調酒師至今。在其擔任三得利首席調酒師期間，所經手的山崎、白州與響系列於2003年起就陸續在各大國際酒類競賽之中掄元。

退休後輿水精一自詡為「日本威士忌的傳道者」，為日本威土忌傳道、授業、解惑為職志，希望能為威士忌愛好者與日本威士忌蒸餾廠間提升品質與認知的角色，終其一生竭盡心力投入其中。

會員會費亦將手扣除平台費用之後，支援由輿水精一投入的「水楢木植栽團體」與「低／無酒精威士忌的開發研究」中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康