大金空調溫濕雙控節能12% 舒適省電迎清新夏日

迎戰台灣濕熱夏季，降溫、降濕度，是享受清爽舒適生活的重要關鍵！夏天用電需求大幅提高，再加上夏季電價開跑，節能省電更是選購家電時一定要納入考量的重點。定位全球「好空氣專家」的大金空調為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌，後疫情時代，推出包括溫濕雙控、除菌抗病毒、防霉運轉的空調機種，全方位的清淨功能更運用於旗下全產品線，包括空氣清淨機、除濕機等，一年四季為民眾帶來更健康舒適的生活空間。

台灣的夏季潮濕悶熱，近期氣溫不斷飆升，突如其來的午後大雨更是讓體感變得黏膩不適，大金空調首推一對一家用空調旗艦機種「橫綱V系列」，CSPF一級能效好省電，同時搭載日本最先進閃流放電技術，有效分解空氣中有害物質、細菌、病毒。開機防疫關機防霉，閃流放電功能可與冷氣、暖氣或送風、除濕模式同時運行；搭配防霉運轉，在關機後自動送風吹乾熱交換器，讓室內機內部自動乾燥以抑制發霉、降低室內機異味發生。健康空氣濾網結合了除臭濾網和集塵濾網，可吸收清除PM2.5懸浮微粒、家庭異味，過敏性物質，細菌和病毒減少99.9%，清淨又健康。

空調舒適的關鍵除了溫度，濕度控制也很重要。日本大金針對台灣悶濕氣候特別研發先進「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，包括橫綱V系列、橫綱S系列、大關U系列皆可同時控制溫度與濕度，較一般冷氣除濕力大幅提升75%，溫度調節1～2度，節能12%，舒適又省電。

大金空調更運用航太科技創新研發全新康達效應導流板，廣域舒適氣流分布均勻不直吹人體，讓室溫平穩舒適。室內機內建手機APP轉接器，還可直接透過網路遙控、語音控制功能，輕鬆升級智慧家庭。

近期又一波新冠、流感病毒高峰，再度喚醒民眾對健康空氣的關注。大金閃流放電空氣清淨機全系列皆採用先進閃流放電技術，根據日本大金與大阪大學研究發表，「閃流放電」空氣淨化技術經實驗證明能抑制新冠病毒Omicron株達到99.97%，Alpha株、Beta株、Gamma株等變異株達到99.9%以上，Delta變異株達到99.8%以上的抑制活性效果，不只讓空氣清新、居家防疫守護家人健康也更安心。

透過日本閃流放電科技，除菌抗病毒，有效改善室內空氣品質，並強力分解去除空氣中的過敏物質、化學氣體、異味、灰塵及病菌、病毒等6大漂浮物質。全系列空氣清淨機更都具有強大吸力，兩側及前側下方吸入口，三方吸附灰塵至過濾網快速有效率，並可釋放主動離子破壞空氣中病毒表面的蛋白質、去除傳染力，而靜電HEPA濾網更可有效補集灰塵和汙染物，可過濾99%的PM0.1～2.5，不易阻塞；TAFU長效濾網，亦可過濾99.97%的PM0.3，高度防潑水、防油，防止髒汙堵塞，全面守護家人健康。