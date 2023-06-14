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「米其林指南」6月新入選公布 A Cut、SENS摘星呼聲高

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
A Cut。圖／摘自米其林FB粉絲團
A Cut。圖／摘自米其林FB粉絲團

米其林指南》今天公布6月新入選餐廳，共有7家位於台北、台中及台南的餐廳進入《臺北、臺中、臺南&高雄米其林指南》新入選名單，分別是台北的「A Cut」牛排館在搬遷後重新入選、台菜「雍翠庭」、法料餐廳「SENS」；台中的小吃「夜間部爌肉飯」、亞洲菜餐廳「豬肉榮小料理」；以及台南的海鮮餐廳「黑琵食堂」與小吃「好農家米糕」。《米其林指南》每月新入選的餐廳，日後將可能後續獲得星級等其他肯定。

台北的「A Cut」牛排館搬遷至中山區遼寧街後重新入選，米其林評審員特別推薦「肋眼上蓋部位的A Cut牛排，油花細緻，軟嫩可口，充滿鮮甜滋味」。這次入選也讓先前就是一星餐廳的「A Cut」，成為今年熱門摘星名單。

2022年開幕、由企業家辜仲立投資設立的法料餐廳「SENS」，也進入6月新入選名單，同樣成為摘星熱門潛力股。米其林評審員指出，「菜色分量精細但多元，包括大受歡迎的肉凍派。主菜後餐廳會奉上一份精選起司盤，讓整場法式饗宴更臻圓滿。」

台菜「雍翠庭」是位於北投麗禧溫泉酒店內的台菜餐廳，菜式創新而精美，米其林評審員特別推薦「三杯虎掌南非鮑，鹹香濃郁，令人回味。適合與親友規劃半日遊，先在飯店享受溫泉放鬆身心，再到此品嚐美食。」

位於台中西區精誠路的知名小吃「夜間部爌肉飯」，僅在夜間營業，是當地高人氣美食。以肥而不膩的招牌爌肉飯最為人稱道，米其林評審員同時也推薦滷白菜與油豆腐，「再加上一碗骨宰肉豬血湯，便是經典的台式小吃組合。」

位於台中東區復興路四段的「豬肉榮小料理」，很有日式小食堂的氛圍，以各式創意料理征服老饕。米其林評審員特別推薦櫻花蝦滷肉飯，「以肥而不膩的手切滷肉，搭配薏仁與酥香的櫻花蝦，滋味獨特。」

台南七股的「黑琵食堂」位於黑面琵鷺保護區內，店家經營虱目魚養殖超過30年，食材品質優異。米其林評審員特別推薦飽滿鮮甜的文蛤、肉質緊緻的虱目魚，以及鹹香可口的金沙軟絲。

位於台南南區健康路的「好農家米糕」，是成立於1946年的老店。米其林評審員指出，招牌的米糕「採用傳統做法，長糯米經過浸泡與蒸煮，再放於藺草桶中以爐火保溫，維持米粒的彈性與濕潤度。」店家對於搭配米糕的肉燥與魚鬆也非常講究，「肉燥以黑豬肉製成，魚鬆採用新鮮旗魚，鹹香夠味。」此外，干貝白菜滷也獲得米其林評審員青睞，「雖簡單卻鮮味十足。」

雍翠庭。圖／摘自米其林FB粉絲團
雍翠庭。圖／摘自米其林FB粉絲團
夜間部爌肉飯。圖／摘自米其林FB粉絲團
夜間部爌肉飯。圖／摘自米其林FB粉絲團
豬肉榮小料理。圖／摘自米其林FB粉絲團
豬肉榮小料理。圖／摘自米其林FB粉絲團
好農家米糕。圖／摘自米其林FB粉絲團
好農家米糕。圖／摘自米其林FB粉絲團
黑琵食堂。圖／摘自米其林FB粉絲團
黑琵食堂。圖／摘自米其林FB粉絲團
SENS。圖／摘自米其林FB粉絲團
SENS。圖／摘自米其林FB粉絲團

米其林 餐廳

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