JAMEI CHEN快閃店 入駐NOKE忠泰樂生活Scloud期間限定

自疫情之後改採Made to Order預購制的台灣設計師品牌JAMEI CHEN近期又有新動態。品牌以開放心態踏入位於大直的近期人氣商城NOKE忠泰樂生活，並開始為期兩個月的快閃空間。

目前僅天母、大安兩間品牌專門店的JAMEI CHEN，相中NOKE的開闊空間感、藝術、生活與趣味性，因此成為品牌於此開設快閃店的主因。店內的三款大型「胖娃娃」雕塑與三款非賣品的藝術禮服，皆為空間亮點，前者出自設計師之手，白色為主體的人形輪廓其上並滿佈以文字、插畫、幾何圖形，並分別以泰戈爾的詩句、數理符碼、文案為主軸，象徵設計師的人生觀與哲學理念；後者則為品牌於30周年時所打造的藝術創作，設計師以雕塑藝術為概念，並使用胚布、壓克力原料，進而以硬挺的質地體現布料結構的折疊與層次。

設計師陳季敏表示「生命的緩慢要比快速來得重要，喜歡緩慢，可內化自己、看清許多事」。並進而將個人的生命哲學內化入時裝設計。由於疫情以來，品牌多改為預購制，本次店中陳列品項部分為現貨、部分則須預購，等待時間則約為一個月，同時陳列也多以單一品項如襯衫、長裙為主，但橫跨不同季度、進而呈現品牌不受時間與趨勢更迭的實穿性。