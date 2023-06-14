登台19個月！板橋拉麵店「博多担々麺梟」6月底熄燈

喜愛吃日式拉麵的民眾，又將少一間選擇了。位於新北板橋區的「博多担々麺梟 台灣總本店」宣佈，即將於6月30日結束營業，中斷1年又7個月的營業時光。

「博多担々麺梟」的本店位於日本福岡縣，店內主打以豚骨為底的「日式担担麵」，帶有芝麻的香氣，還搭配肉燥、溏心蛋與蔬菜。台灣總本店內除了提供博多担担麵之外，還有提供黑胡麻担担麵、担担拌乾麵等餐點，並可針對辣度進行客製化調整。同時菜單還提供有麻婆豆腐、洋蔥炒豬肉等餐點。過去還推出過花椒油担担麺、生姜博多担担麺等品項。

「博多担々麺梟 台灣總本店」為品牌在台唯一的分店，地點鄰近板橋中山路、三民路口，開業時間為1年7個月，在GOOGLE上獲得超過200則、平均4.4顆星的評價。但近期傳出即將於6月30日結束營業。對於喜愛日式拉麵、担担麵等料理的民眾，恐得把握最後的機會。