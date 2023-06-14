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唐吉訶德南港店第三季開幕！450坪大店將首度納入旋轉壽司餐廳
日本雜貨特色賣場DON DON DONKI唐吉訶德展店消息一波又一波，繼西門店、忠孝新生店之後，近日將落腳台北南港CITYLINK開設第3家店的消息也越來越明朗，除了在徵才平台曝光多項職缺，CITYLINK先前也證實DON DON DONKI預計在今年第3季於南港CITYLINK B棟3樓開設約450坪的大店。而現在又傳出第3家店除了原本的生鮮、雜貨之外，更將納入旗下迴轉壽司餐廳「鮮選壽司」，從美妝零售跨足到餐飲業界，進軍台灣民眾最愛的迴轉壽司戰場。
DON DON DONKI表示，預計在今年第3季於南港CITYLINK開設新店鋪，預計會設置壽司餐廳，但內裝設計、販售商品與相關細節日本總公司都還在調整中，目前無法提供更進一步的資訊。
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