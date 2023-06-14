檸檬塔＋浪漫紙花！creammm.t花器禮盒 享受DIY插花樂

以「花型檸檬塔」為招牌的「creammm.t」，為迎接品牌10週年，攜手剪紙藝術家Wuba，推出10週年限定版的花器禮盒。另外自6月23日起，也會舉行10週年快閃活動，讓民眾體驗檸檬塔的酸甜滋味之餘，也能感受DIY紙物花藝的樂趣與美麗。

creammm.t本次推出的10週年限定花器禮盒，以7入裝的家常檸檬塔為主角，禮盒並搭配由剪紙藝術家Wuba所設計的DIY紙花。民眾可以將禮盒化身成為日常花器，並且發揮自我想像的空間、插入紙花，創造生活藝術價值。同時還搭配獨家設計的品牌貼紙，可創作出獨一無二的花器樣貌。每組售價580元，3款不同的花色隨機出貨。