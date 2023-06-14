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檸檬塔＋浪漫紙花！creammm.t花器禮盒 享受DIY插花樂
以「花型檸檬塔」為招牌的「creammm.t」，為迎接品牌10週年，攜手剪紙藝術家Wuba，推出10週年限定版的花器禮盒。另外自6月23日起，也會舉行10週年快閃活動，讓民眾體驗檸檬塔的酸甜滋味之餘，也能感受DIY紙物花藝的樂趣與美麗。
creammm.t本次推出的10週年限定花器禮盒，以7入裝的家常檸檬塔為主角，禮盒並搭配由剪紙藝術家Wuba所設計的DIY紙花。民眾可以將禮盒化身成為日常花器，並且發揮自我想像的空間、插入紙花，創造生活藝術價值。同時還搭配獨家設計的品牌貼紙，可創作出獨一無二的花器樣貌。每組售價580元，3款不同的花色隨機出貨。
除此之外，creammm.t也將首次舉辦快閃活動「+floral.行動花店」。以花店為設計靈感，藉由開放式的展藝空間，呈現各式各樣的紙物花藝，讓人猶如置身花店一般。現場並設有品牌牆供打卡拍照，還有聯名推出的「creammm.t X Wuba 甜點花束」。6月23日於誠品南西、6月24日於遠百信義、7月1日於西門紅樓舉行。7月2日則於新竹巨城，7月8日至7月9日則在勤美誠品登場。現場完成任務，即可免費兌換甜點花束，每場限量300份。
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