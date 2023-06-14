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買咖啡送早餐！8%ice限時送 麵包、沙拉、堅果盅免費吃

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
8%ice推出買咖啡送早餐，圖為鹽可頌早餐組合。圖／8%ice提供
8%ice推出買咖啡送早餐，圖為鹽可頌早餐組合。圖／8%ice提供

許多人的一天，是從咖啡香開始，8%ice主推職人手沖精品咖啡，即日起於台北民權店推出「買咖啡送早餐」活動，早餐時段點一杯咖啡或飲品，就送主廚特製的營養早餐，活動優惠至7/7。

以義式冰淇淋在台北永康街打響名聲的8%ice，於台北新生北路與民權東路交叉口推出8%ice民權店，採光通透，綠意盎然，擁有滿滿人文氣息，被稱作「文青必訪咖啡店」，店內提供手沖精品咖啡、義式咖啡、輕食餐點、蛋糕與手工餅乾等。

此次推出的「買咖啡送早餐」活動，限時於早餐時段7:00~10:30、單點任一咖啡或茶類飲品，直接送一份營養早餐。早餐內容包括鹽之花可頌麵包、橄欖油烤土司擇一，再搭配堅果盅和鮪魚沙拉或蛋沙拉。8%ice民權店店長Richie表示，現代人早餐容易吃得過油過膩，此次店內推出的早餐組合以清爽健康為導向，相當於用一杯飲品的價格，就能吃好吃飽。

8%ice「買咖啡送早餐方案」為民權店獨家推出，活動至7/7，之後將恢復原單點售價。業者也透露，大家期待已久的冰淇淋專賣店，將在夏天來臨前，於永康商圈重新開幕，喜愛8%ice的朋友可密切關注。

8%ice民權店

地址：台北市中山區民權東路一段79號

營業時間：07:00~19:00

電話：02-2595-0668

咖啡 早餐

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