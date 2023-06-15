怎麼努力都沒用？從「一支葡萄酒」看命盤：你才是生命的釀酒師

"「我的命宮沒有主星，我的人生是不是就會一事無成?」 「我的命宮主星是落陷，是不是我再怎麼努力都沒有用?」 「有個命理師說我的官祿宮有落陷的主星，這會不會是我工作不順利的主因?」"

這些問題也是人們在接觸命理時，經常會有的疑問與困惑。

從先前的描述來看，各個宮位主星的亮度似乎就已決定了這個宮位的表現；從另一個角度來看，我們的一生是不是就被這些亮度不等的星曜所決定了?

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主星在某個宮位中的亮度固然重要，但並不是決定人生各個面向好與壞的唯一因素。命盤中的結構(或是稱為格局)所產生的影響力，有時更甚於星曜的亮度。

就像裝潢得富麗堂皇的房子，固然會吸引旁人的目光；但是房子結構結實，蓋得安全牢固，能經得起地震、風雨的考驗，才會讓人住得安心。

你的人生更像一支葡萄酒?

葡萄酒雖然都是由葡萄所釀製而成，但是每支葡萄酒的風味不盡相同，價格也有高有低。如果研究葡萄酒已是一門學問，那麼人生運行的複雜度也不亞於葡萄酒。

影響葡萄酒風味的因素有很多，葡萄的品種、栽種葡萄的環境(地勢、土壤、氣候)、釀酒工藝則是主要的影響因素。

如果拿命盤來類比，葡萄的品種就是各個特質不同的主星，栽種的環境就是命盤上五行屬性不盡相同的十二個空格。

就以香檳為例，只有在法國北部香檳區所產製的葡萄氣泡酒，才可以稱為香檳；其他國家或地區所產製的葡萄氣泡酒，就只能稱為氣泡酒。不僅如此，產製香檳所用的葡萄品種、採收時間，以及釀製方法都有嚴格的規定。

命理中的「明珠出海格」，也有類似的嚴格規定。

「明珠出海格」必然發生在未宮而且必須是空宮，而對宮必為天同、巨門的組合，而且丑未宮都不能有煞星同宮。聽起來是不是和香檳的諸多規定極為類似?

必然發生在未宮(產地必須是法國北部香檳區)，對宮必為天同、巨門的組合(葡萄品種有嚴格的規定)，未宮必須是空宮而且不能有煞星同宮(釀製方法都有嚴格的規定)。

「明珠出海格」的亮點在於三方的太陽與太陰，財帛宮有明亮的太陽，官祿宮有廟旺的太陰。

屬水的天同與巨門，在屬土的丑未宮皆非廟旺；但是靠著命宮三方明亮的太陽、太陰拱照，天同這顆「明珠」就可以擺脫「深海」(巨門)的束縛，在工作事業與金錢財富的領域有著亮眼的表現。

也有另外一種說法: 因為未宮是空宮，一片空白，就像是一望無際的大海；命宮三方明亮的日月，則合稱為「明珠」。

如果空宮在丑宮，天同、巨門在未宮，命宮三方的太陽與太陰皆落陷，便無法產生足夠的力量讓明珠脫離深海，而落陷的太陽與太陰也無法稱為「明珠」。從另一個角度來看，日照不足與溫濕度不對的環境，其實也無法栽種出適合釀酒的葡萄。

然而，「明珠出海格」如果落在命宮，雖然是空宮，但是受到對宮天同、巨門的影響，無論男女，仍有深受感情困擾、較缺乏行動力的特質。也代表格局與主星的特質會同時並存，各有優缺點。

雖說頂級的葡萄酒，幾乎都是使用當地最傳統的單一葡萄品種釀造而成，不僅風味鮮明，更凸顯了該葡萄品種與產地的特色。一如巳位天府(巳位屬火，天府屬土，火生土)，不僅精明、擅於理財，而且好美食、重享受。

有些品種的葡萄會讓酒品嘗起來比較厚實，而某些品種的葡萄會增加酒的香氣；因此混合不同品種葡萄的釀造技術，也會讓葡萄酒產生多元的迷人風味。

巳位的紫微七殺就有類似的特質。

巳位屬火，紫微屬土，七殺屬金；巳位的火讓紫微廟旺(火生土)，紫微的土又生七殺的的金。因此巳位的紫微七殺在命理上稱為「引通之局」，也像是一個自成一體的生態系，產生源源不絕的動力，供給坐命者完成一個又一個的任務與挑戰。

因此巳位的紫微七殺就不會是一個靜守、等待機會的組合，而是靠直覺與經驗，加上行動與實踐，主動創造機會的組合。

亥位雖然也有紫微七殺的組合，不過亥位屬水，雖然也可以湊出土生金，金生水的邏輯，但是用星曜(七殺)去滋養宮位(亥位)，便與「環境(宮位)滋養農作物(星曜)」的廟旺邏輯大異其趣，也無法成為「引通之局」。

相對而言，亥位的紫微七殺穩定性較高，個性比較沉穩，所從事的行業也不像巳位的紫微七殺那般充滿競爭與不確定性。

你才是生命之酒的釀酒師!

而命盤中的煞星與化忌，其實就是生長環境中的不利因素，例如天災與病蟲害。

以先前所提到的「明珠出海格」為例: 如果未宮有煞星進入，格局便遭到破壞。就像香檳區雖然有優良品種的葡萄，但是如果遇到天災與病蟲害，葡萄的收成及品質不佳，可能也無法做出符合品質的香檳。

那麼，我們的人生就被這些格局、星曜的廟旺與落陷、吉星或煞星給決定了嗎? 我們就只能照著命運的安排，逐步兌現令人羨慕的好命與令人氣餒的宿命嗎?

葡萄的品種(星曜)、栽種葡萄的環境(宮位)固然會影響葡萄酒的風味，但是別忘了釀酒工藝也是重要的因素，而且是與「人」息息相關。

在命盤的結構上，丑位的天梁有種「近乎完美組合」的說法: 命宮天梁主公正、有原則、服務利他；遷移宮的天機除了讓天梁更聰明之外，也代表在外有較常人更多的機遇；主財富的廟旺太陰在財帛宮駐守，主事業的廟旺太陽在官祿宮駐守，更是各司其職；田宅宮又有財星武曲，讓人生的庫位豐盈；身為福德主的天同進入福德宮，更讓坐命者有福可享、生活愜意。

丑位的天梁又叫「日月旺地拱命格」，比「明珠出海格」更佳之處在於主財富的廟旺太陰在財帛宮駐守，主事業的廟旺太陽在官祿宮駐守。而「明珠出海格」的財帛宮雖有明亮的太陽，但是太陽畢竟是官祿主，而不是財帛主；官祿宮雖有廟旺的太陰，但是太陰畢竟主財，而不是官祿主。

兩相比較之下，「日月旺地拱命格」更有適得其所的優勢。用白話文來說，就是一個極為「好命」的格局。

但是這個擁有「近乎完美組合」命盤的坐命者，會不會因為人生順遂得意而自我感覺良好，而用一種高姿態俯瞰苦難眾生的角度來「普渡眾生」呢?

或是當坐命者認真實踐服務利他的原則時，會不會用一種「阿嬷覺得你會餓」或是「媽媽覺得你會冷」的單向認知來強塞自己的價值觀給別人呢?

「近乎完美的組合」是否會讓坐命者一生汲汲營營只為掌握機遇、讓工作順利、使財富累積，把自己照顧得好好的，讓別人不是羨慕就是嫉妒，卻不會有任何的感動與啟發?

廚師挑選絕佳的食材，固然可以做出令人欣賞的美味佳肴；但是如果能將平凡無奇的食材製作成令人驚艷與讚嘆的美食，更能凸顯廚師不凡的功力。

知名產區加上豐收的年份，所產製出來的葡萄酒固然完美，但是「理所當然」的評價與期望，會不會讓釀酒師的角色與價值也因此被弱化了?

歉收的年份，面對資源不足，或許才是釀酒師展現釀酒工藝的絕佳時刻，也才能展現豐收年份酒中所沒有的「生命力」。

就像「好命」只會讓人既羨且妒，而「生命力」才會令人感動而有所啟發。

你才是生命之酒的釀酒師，決定這瓶酒的生命力!

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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