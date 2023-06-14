來玩快閃店!雅詩蘭黛有奇想之旅 資生堂迎來銀座音樂節

夏季來臨，各大保養彩妝品牌紛紛推出各式各樣快閃店巡迴全台，雅詩蘭黛打造繽紛奇想之旅，呈現出夢幻盛夏花園， 貼心打造1對1妝髮服務；資生堂國際櫃把「銀座音樂節 」搬來台灣巡迴演出，營造出一種音樂舞台的奇景。

雅詩蘭黛特別打造的盛夏花園，還特別跟龜記茗品聯名，以夢幻的盛夏花園為造景，根本就是超好拍，還有NO.1超級粉底「粉持久」夢幻噴泉，與唇膏控最愛的「小金管」時髦打卡牆，隨手拍就是網美照。

只要繳交500元預約金，就能體驗5大寵粉驚喜，包括只要事先預約，並於當天消費任一正貨，送價值3千元的盛夏花漾美妝組與龜記茗品聯名飲品；還享有全方位肌膚檢測，以及日韓流行的「命定色彩鑑定」，由專業美容顧問協助找出肌膚最適合的色調，給予底妝、腮紅、眼影等色號建議；還有專業妝髮團隊客製造型，從高冷女神、國民女友到紅毯女王，都可以變身；只要上傳社群並完成指定標記，有專業攝影團隊幫忙拍出大片，或跟姐妹體驗人生四格拍貼機，最後當天消費達到指定門檻，就有免費贈禮。

資生堂國際櫃呈現出銀座音樂祭的時髦感，還原電音舞台與天后舞台，將在全台巡迴，並設計出三款妝容，包括J-Rock輕搖滾煙燻妝、EDM 個性DJ妝以及J-Pop 甜美主唱風格。