龍蝦牛排烤鴨壽喜燒「買一送一」！晶華美食迎戰618

618購物節即將開打，此刻也正逢「晶華美食到你家」美食外帶外送平台兩周年慶，晶華決定盛大推出「618購物雙周年慶」，6月15日上午9點至18日下午18點，上網點用「極上龍蝦鮑魚御膳盒」、「重磅雙饗壽喜燒套餐」或「五星獨享餐」，可享自取買一送一優惠，預訂「買牛排‧送龍蝦─爐烤肋眼牛排龍蝦套餐」則可現省1,300元。住房專案兩大兩小同行、6,618元可入住17坪雲天露臺客房一晚，或是精緻客房三天兩夜9,618元、再享早餐買一送一優惠。

晶華美食到你家「618購物雙周年慶」所推出的強檔美食，包含曾經在一個餐期狂賣3,000份的「五星獨饗餐」，可任選嗆辣鹹香的川式宮保雞丁炒飯，肉味十足的黑胡椒牛排筆管麵，以及集合豪華的龍蝦米糕、剁椒九孔鮑魚、東港烏魚子等七款佳餚的極上龍蝦鮑魚御膳盒，以上三款餐點、原售價為450元至1,980元不等，買一送一優惠每道最低只要225元。

另推薦物超所值的「重磅雙饗壽喜燒套餐」，提供半公斤精切成0.2公分的頂級美國肩胛牛肉、以及半公斤口感柔嫩的丹麥梅花豬，搭配季節時蔬皿以及讚岐烏龍麵，佐以日本清酒、醬油與砂糖等慢熬後，再放入昆布浸泡三天製作而成的壽喜燒醬汁，2,580元可以享有兩套，平均一套優惠價1,290元。

另外三款由晶華美食到你家精選出來的明星商品，過去兩年來的總銷售組數更一舉突破5萬份，包括經典片皮鴨三吃、鮭魚三重奏散壽司、以及雙人份厚切爐烤肋眼牛排龍蝦套餐。