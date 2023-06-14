「全台第一支枝仔冰」開餐廳！小涌園拉麵、哥吉拉助陣

有「南部冰霸王」之稱的「枝仔冰城」，1926年發明全台灣第一支枝仔冰、創立第一間高雄旗山冰菓室，近百年歷史再度轉型，今年跨界日系品牌「格拉斯麗飯店」創立品牌首間吃到飽餐廳，主打「和洋料理＆旗山好冰」，以680元的星飯店平價Buffet殺出新市場。

格拉斯麗飯店台北2021年開幕，為逾百年藤田觀光集團旗下品牌；飯店看好疫後旅遊熱潮，選擇與同樣擁有悠久歷史的枝仔冰城，攜手打造首間Buffet餐廳。跨界餐廳命名為「KI-A-BIN-SAN 枝仔冰城」，以包浩斯風格的創意視覺帶來新意象，初期主打午餐吃到飽，以「和洋料理」與「旗山好冰」為主軸，包括至少80道的特色美食吃到飽，分列9大餐區如日料海鮮、南法鄉村、經典肉品、現作料理、異國選品、台日手烹等。

藤田觀光集團也為台灣遊客帶來東京新宿超人氣「哥吉拉飯店」的作品，斥資700萬日圓手工打造、自日本渡海而來的「怪獸之王」銅作，即起置放於餐廳入口處，從嘴巴、眼睛到背鰭等細節處處還原，總高188公分、忠實呈現「千禧哥吉拉」，每到用餐整點時刻，還不忘發出渾厚聲音奮力嘶吼，勾起用餐者的兒時記憶，也成為餐廳打卡熱點之一。

「KI-A-BIN-SAN 枝仔冰城」餐廳延攬有40年豐厚資歷，曾在90年代金融世家必去的私廚掌杓、五星飯店行政主廚的星級主廚領軍，今年元月起於早餐時段試營運至今，獲網友4.6顆星好評，並吸引日本社長與集團餐飲總監來台觀摩。即起再推午餐時段平價吃到飽680元，採單點、自助兼具的彈性用餐方式。

其中，必吃四大餐區首推「現作料理」區的小涌園特製拉麵，復刻藤田觀光集團旗下於昭和年代開業的首間溫泉日式飯店，其中家喻戶曉的療癒美食，略粗的麵條伴隨著代代秘傳的熟成醬油來特製醬汁，搭配豚骨和雞骨熬成的濃厚湯底，佐豬五花、蔬菜、花枝、鮮蝦拌炒勾芡後再加上日式炸雞塊，一碗幸福療癒；另有關西正宗傳統、獨享一口吃的海鮮大阪燒，讓人秒飛日本。

「日料海鮮」區必嘗的當然是現流海鮮；饕客欽點「經典肉品」區的必吃雙寶，首推以義式香料醃製、桃木煙燻蒸煮，為鮮美鴨肉鋪上誘人焦糖色澤的煙燻鴨胸，還有還原德國道地經典的脆皮豬腳佐杜松子、肉桂葉醃製的德式酸菜與肉腸。「異國選品」區則還原印度傳統餐桌簡單DIY的手作烤餅趣味；「南法鄉村」菜品首推法國最受歡迎的養生香米─庫斯庫斯所製成的馬賽淡菜庫斯庫斯，與鷹嘴豆、燉菜蔬食DIY盛盤。

若還不過癮，可以200元起的價格單點加購主廚特製主菜，包含「舒肥美式肋眼牛排」、「勃根地紅酒牛肉」、「日式薄鹽烤花魚」、「西班牙紅椒伊比利豬」等6道料理。

歡慶「KI-A-BIN-SAN枝仔冰城」餐廳開幕，業者也同步祭出「呷冰配飯、呷燒配冷」的隱藏版好康。即日起至6/30於午間用餐，將有兩道餐檯吃不到的期間限定美食免費上桌，另外再免費送每人一碗價值380元的「酸辣鮮蝦粉絲煲」；報到時出示活動資訊的新聞截圖，再送一碗被稱作「童年回憶殺」的旗山冰果室消暑聖品手作「鮮檸清冰」(價值160元)。

KI-A-BIN-SAN 枝仔冰城 地址：台北市中正區忠孝東路二段89號3樓(格拉斯麗台北飯店) 時間：午餐12:00~14:30 (最晚入座時間13:30) 價格：680元+10%服務費 電話：02-2322-0119

「現作料理」區的小涌園特製拉麵及關西正宗傳統、獨享一口吃的海鮮大阪燒，一吃秒飛日本。圖／枝仔冰城提供

「異國選品」區還原印度傳統餐桌簡單DIY的手作烤餅趣味；饕客還可以200元起的價格可單點加購主廚特製主菜(圖右)。圖／枝仔冰城提供

日本直送700萬日圓手工打造的超人氣「哥吉拉」銅像在入口處迎賓助陣，整點嘶吼增添打卡話題。圖／枝仔冰城提供

隱藏版好康：期間限定手作「鮮檸清冰」，以昭和年創立旗山冰菓室便有的約會聖品「清冰」作基底，絲滑綿香的口感加上新鮮奇異果、爽口檸檬與蜂蜜點綴，喚醒童年回憶殺的消暑聖品。圖／枝仔冰城提供