六福水樂園本周開園 新鮮設施一次看！鄉親限定價199元

夏日熱浪一波波席捲而來，被網友稱為「夏季最強消暑勝地」的六福水樂園，確定將於6/17~9/10開園，除了最夯全台唯一6度C低溫的「冰凍滑道」，今年還新增夢幻版的「水上泡泡球」。此外，設籍龍潭、關西的鄉親們，到水樂園戲水暢玩可享優惠價199元。

「六福水樂園」本周六即將登場，除了各項滑水道設施外，今年首次引進透明且夢幻的「水上泡泡球」，可跟麻吉來場有趣的水上奔速競走，在球的保護裡大聲吶喊、享受水上奔跑、玩樂的快感；想消消暑氣，必要體驗全台唯一6度C低溫的「冰凍滑道」，同時享受從滑道俯衝直下的激速，以及瞬間急凍的雙重快感，園區還有十多項豐富設施，可從早玩到晚。