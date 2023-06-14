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六福水樂園本周開園 新鮮設施一次看！鄉親限定價199元

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
設籍在龍潭、關西的鄉親到六福水樂園暢玩，可享優惠票價199元。圖／六福旅遊集團提供
設籍在龍潭、關西的鄉親到六福水樂園暢玩，可享優惠票價199元。圖／六福旅遊集團提供

夏日熱浪一波波席捲而來，被網友稱為「夏季最強消暑勝地」的六福水樂園，確定將於6/17~9/10開園，除了最夯全台唯一6度C低溫的「冰凍滑道」，今年還新增夢幻版的「水上泡泡球」。此外，設籍龍潭、關西的鄉親們，到水樂園戲水暢玩可享優惠價199元。

「六福水樂園」本周六即將登場，除了各項滑水道設施外，今年首次引進透明且夢幻的「水上泡泡球」，可跟麻吉來場有趣的水上奔速競走，在球的保護裡大聲吶喊、享受水上奔跑、玩樂的快感；想消消暑氣，必要體驗全台唯一6度C低溫的「冰凍滑道」，同時享受從滑道俯衝直下的激速，以及瞬間急凍的雙重快感，園區還有十多項豐富設施，可從早玩到晚。

咖啡族在園區也可享有頂級咖啡服務，六福引進由雀巢(Nestlé)與星巴克®(Starbucks®)合作結盟的星巴克咖啡服務(We Proudly Serve Starbucks™)，在六福村主題遊樂園及關西六福莊生態度假旅館內都能喝到星巴克咖啡。

六福村6月份推出優惠票券再招待遊客喝咖啡。圖／六福旅遊集團提供
六福村6月份推出優惠票券再招待遊客喝咖啡。圖／六福旅遊集團提供
六福水樂園將於6月17日開放，早鳥預售票399元即起開賣。圖／六福旅遊集團提供
六福水樂園將於6月17日開放，早鳥預售票399元即起開賣。圖／六福旅遊集團提供

咖啡 星巴克 六福村

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