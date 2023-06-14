同名電影改編 「怪胎」音樂劇台北場盛大開演
由瘋戲樂工作室、聯合數位文創、天使放大共同主辦的的音樂劇「怪胎」，目前於台北水源劇場好評演出中。「怪胎」改編自廖名毅導演同名電影作品，由金獎作曲人王希文創辦之瘋戲樂工作室製作，結合康雅婷、那祈、周家寬及蔡邵桓等實力派演員，更邀請多次榮獲金音獎肯定的人氣樂團大象體操擔任編曲及現場演出，以輕鬆詼諧的劇情探討愛情世界中的關係變化。
同時入圍第 34 屆金曲獎最佳編曲人獎的王希文與大象體操，於本次音樂劇「怪胎」攜手合作，對於彼此同時入圍的心情，王希文表示祝福並且保持平常心；大象體操團員涂嘉欽則笑答「如果是我們樂團得獎，相信希文老師也會替我們感到開心吧，因為我們都是『怪胎』團隊！」，大象體操同時也入圍了最佳樂團的獎項。
製作人王希文感嘆台灣的音樂劇環境非常辛苦，花了很長的籌備期製作一部劇，往往只有短短幾天演出的機會，期盼未來能夠有更多定目劇形式的演出，讓每一部辛苦的作品能夠有足夠的空間呈現，甚至能夠吸引海外的遊客來台灣觀賞音樂劇。音樂劇「怪胎」將於 6 月 10 日至 6 月 24 日於臺北水源劇場、7 月 7 日至 7 月 16 日於臺中國家歌劇院中劇院演出，購票請上口袋售票或OPENTIX。更多資訊請上瘋戲樂粉專查詢。
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