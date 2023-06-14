快訊

黃仁勳喊AI不是口頭說說 輝達大單讓台積5奈米急轉放量

蔡英文通話遭「中國空軍」打斷 國台辦：不是說說而已

不給鄭宏輝平反機會？行政院：不符社會期待 立刻解聘顧問

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不管是不是用仙人掌製成 Onitsuka Tiger棉花糖配色新鞋值得全部打包！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
時尚品牌Onitsuka Tiger近期推出了自家第一款融入仙人掌纖維，傳遞永續精神的MEXICO 66™ CACTFUL™鞋。圖／Onitsuka Tiger提供
時尚品牌Onitsuka Tiger近期推出了自家第一款融入仙人掌纖維，傳遞永續精神的MEXICO 66™ CACTFUL™鞋。圖／Onitsuka Tiger提供

日本時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）近期推出了自家第一款融入仙人掌纖維，傳遞永續精神的MEXICO 66™ CACTFUL™鞋。而且還是採用墨西哥常見的Nopal仙人掌，而墨西哥又是啟發 Onitsuka Tige經典設計誕生的國家之一，淵源頗深。但撇除上述的環保意識，嶄新的MEXICO 66™ CACTFUL™鞋，提供了5款棉花糖般的配色，企圖使人「包款又包色」。

Onitsuka Tiger在近期推出的MEXICO 66™ CACTFUL™鞋款，也是品牌經典設計MEXICO 66™的延伸，特色是鞋面首次使用超過20%的仙人掌衍生材料。而且Onitsuka Tiger在保留鞋款招牌元素的同時，提供5款柔和色調選擇，包括嫩綠、鵝黃、粉紫和水藍及白色，除了展現仙人掌的柔韌和力量之外，更像是棉花糖一般，使人愛不釋手。而且仙人掌素材與真皮材質有著截然不同質感與輕盈性，此外鞋帶及其他部分均採用可回收材料製作而成，讓人穿上既有夏日氛圍，更能為環境保護盡一分心力。

CLOT x NIKE CORK DUNK鞋，4,900元。圖／CLOT提供
CLOT x NIKE CORK DUNK鞋，4,900元。圖／CLOT提供

另外，CLOT也將推出以軟木塞材質為主，並跨界NIKE的CORK DUNK鞋，引起鞋迷們關注。這款鞋靈感來自CLOT創辦人陳冠希早期用於創作構思的水松木板（製成軟木塞的材質），於是鞋面均採用這種物料打造，並附帶6款以和魔鬼氈製作的Swoosh Logo及3款鞋帶，能隨時轉換，展現個人風格。除了奶白色中底及深啡色的外底與內襯之外，尼龍鞋舌亦用上了亞麻色調，襯托紅、白色的品牌標籤。而且將後跟位置向上翻起後，會發現左右腳分別藏著以阿拉伯數字和中文字寫成的「2003」和「2023」，藉以紀念CLOT走過20年的歷程。

Onitsuka Tiger MEXICO 66™ CACTFUL™鞋，3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger MEXICO 66™ CACTFUL™鞋，3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger MEXICO 66™ CACTFUL™鞋，3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger MEXICO 66™ CACTFUL™鞋，3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger MEXICO 66™ CACTFUL™鞋，3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger MEXICO 66™ CACTFUL™鞋，3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger MEXICO 66™ CACTFUL™鞋，3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger MEXICO 66™ CACTFUL™鞋，3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger MEXICO 66™ CACTFUL™鞋，3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger MEXICO 66™ CACTFUL™鞋，3,980元。圖／Onitsuka Tiger提供

品牌 墨西哥 陳冠希 Nike

延伸閱讀

盤點夏季涼拖鞋必備元素！棉花糖配色、Y2K厚底、視覺增高搭出最佳造型

Onitsuka Tiger攜手「快打旋風6」讓遊戲玩家在虛擬、真實世界都能穿聯名鞋

台南女童夜市幫忙賣棉花糖 身體不適哭鬧遭打手

「天大地大台科大」揭秘 吉祥物是老虎、鴨子原因曝

相關新聞

最「粽」意的好味道！免沾醬香Q粽 經典水煮菜粽

端午節腳步越來越近，正在尋找好吃的粽子嗎？本期《高雄畫刊》介紹融合金門特色、海味鮮明的肉粽，以及獲2022年米其林必比登推介的銅板美食菜粽，不同口味皆讓人回味無窮。

限定釀造、售完為止「台啤特釀 · 冰嶼COLD IPA」登場

台啤特釀系列今夏推出最新力作「台啤特釀 · 冰嶼COLD IPA」，提供更DRY、更CLEAR的品飲體驗。新品即日起在全...

「全台第一支枝仔冰」開餐廳！小涌園拉麵、哥吉拉助陣

有「南部冰霸王」之稱的「枝仔冰城」，1926年發明全台灣第一支枝仔冰、創立第一間高雄旗山冰菓室，近百年歷史再度轉型，今年...

Xiaomi 13 Ultra徠卡手機美拍登台 早鳥買就送S1 Active智慧錶

米粉、徠粉狂敲碗，終於盼到Xiaomi 13 Ultra正式登台！搭載徠卡鏡頭的Xiaomi 13 Ultra 6月14...

六福水樂園本周開園 新鮮設施一次看！鄉親限定價199元

夏日熱浪一波波席捲而來，被網友稱為「夏季最強消暑勝地」的六福水樂園，確定將於6/17~9/10開園，除了最夯全台唯一6度...

寶格冰淇淋 帶著獨特台中飲食文化亮相台北食品展

2023年台北國際食品展今（14）日在南港展覽館熱鬧起跑，台中在地知名冰淇淋品牌藍帶騎士公司協同「Bulga寶格冰淇淋」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦