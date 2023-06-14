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不管是不是用仙人掌製成 Onitsuka Tiger棉花糖配色新鞋值得全部打包！
日本時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）近期推出了自家第一款融入仙人掌纖維，傳遞永續精神的MEXICO 66™ CACTFUL™鞋。而且還是採用墨西哥常見的Nopal仙人掌，而墨西哥又是啟發 Onitsuka Tige經典設計誕生的國家之一，淵源頗深。但撇除上述的環保意識，嶄新的MEXICO 66™ CACTFUL™鞋，提供了5款棉花糖般的配色，企圖使人「包款又包色」。
Onitsuka Tiger在近期推出的MEXICO 66™ CACTFUL™鞋款，也是品牌經典設計MEXICO 66™的延伸，特色是鞋面首次使用超過20%的仙人掌衍生材料。而且Onitsuka Tiger在保留鞋款招牌元素的同時，提供5款柔和色調選擇，包括嫩綠、鵝黃、粉紫和水藍及白色，除了展現仙人掌的柔韌和力量之外，更像是棉花糖一般，使人愛不釋手。而且仙人掌素材與真皮材質有著截然不同質感與輕盈性，此外鞋帶及其他部分均採用可回收材料製作而成，讓人穿上既有夏日氛圍，更能為環境保護盡一分心力。
另外，CLOT也將推出以軟木塞材質為主，並跨界NIKE的CORK DUNK鞋，引起鞋迷們關注。這款鞋靈感來自CLOT創辦人陳冠希早期用於創作構思的水松木板（製成軟木塞的材質），於是鞋面均採用這種物料打造，並附帶6款以和魔鬼氈製作的Swoosh Logo及3款鞋帶，能隨時轉換，展現個人風格。除了奶白色中底及深啡色的外底與內襯之外，尼龍鞋舌亦用上了亞麻色調，襯托紅、白色的品牌標籤。而且將後跟位置向上翻起後，會發現左右腳分別藏著以阿拉伯數字和中文字寫成的「2003」和「2023」，藉以紀念CLOT走過20年的歷程。
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