TWICE多賢、莫允雯都在背！夏季爆款美包你入手了沒？

對女生來說，衣櫥裡不只少了一件好穿搭的衣服，更是永遠缺了一顆美包來完成造型。每季都在尋覓新包款就像是必做功課一樣，不過至少還有名人配搭可參考，讓你我挑選時，不會太迷惘。像是韓國女團TWICE成員多賢、台灣女星莫允雯近期都愛上的Mila包就是值得入手選項，其他還有以馬術為靈感的Box-Trot包包也值得關注，都能讓自己的夏日造型既亮麗又帶有個人特色。

韓國女團TWICE成員多賢近期剛過25歲生日，她也特別到了粉絲為其慶生而包下的咖啡廳，獨自拍照打卡，並分享到instagram上，並感謝每個給予祝福的人。不同於舞台上的閃耀風格服飾，私下的多賢挑選了米白針織短洋裝搭配同系列的鐘型帽，加上辮子頭，並背了Michael Kors萊姆綠Mila包，讓造型有亮點，看起來既俏皮又可愛。巧合的是台灣女星莫允雯日前到賭城旅遊逛街時，則選穿Michael Kors翠綠色西裝外套與短褲，搭配黑色短版背心和Mila包，就顯得俐落又時髦。帶有馬鞍形狀的Michael Kors Mila包，輪廓簡約但雋永，而且有著寬背帶設計，無論高挑或是迷你身形的女孩都能搭配出不同感覺。

女團TWICE成員多賢挑選了米白針織短洋裝搭配同系列的鐘型帽，加上辮子頭，並背了Michael Kors萊姆綠Mila包，讓造型有亮點。圖／摘自instagram

而值得入手的還有Longchamp自去年推出，就大受歡迎的Box-Trot包。如同其名稱有方正的外型與立體輪廓，像是法國鄉間常見的馬棚；而Trot則是指一種馬術表演項目，藉以呼應Longchamp品牌精神。而在夏季到來品牌也呈現了繽紛配色新款，以及利用棉麻織物拼接皮革的設計，不變的是翻蓋上經典奔馬和騎手圖樣金屬徽章扣，讓人感受到源自馬術活動概念。另外，義大利輕奢品牌Gianni Chiarini則針對想一款包包有多用途的人，開發出SUPERLIGHT輕量托特包，有著簡潔線條配上短提把與長肩帶雙重設計，可以手提也可以肩背。而且除了內附拉鍊口袋，並有夾層外袋，方便收納重要或隨身小物，滿足體面、容量、實用的3大需求。

莫允雯日前到賭城旅遊逛街時，選穿Michael Kors翠綠色西裝外套與短褲，搭配黑色短版背心和Mila包，顯得俐落又時髦。圖／摘自instagram

Gianni Chiarini SUPERLIGHT輕量托特包，直式中型11,000元、橫式中型14,000元。圖／Gianni Chiarini提供

Michael Kors翠綠色西裝外套22,000元與黑色短背心5,800元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors Mila萊姆綠皮革肩背包，19,100元。圖／Michael Kors提供

Longchamp Box-Trot系列斜背袋，20,800元。圖／Longchamp提供

Michael Kors Mila黑色皮革肩背包，19,100元。圖／Michael Kors提供