電子支付買基金超簡單 全支付「電支雞」300元啟動投資
上線半年會員人數即突破300萬的電子支付公司「全支付」，和全國第一家金融科技沙盒落地金融業者「好好證券」，共同宣布推出創新金融性產品「電支雞」，讓民眾在消費同時也能同步存錢投資基金。「電支雞」為結合「電子支付」與「基金交易」的創新金融服務，使用者可從帳戶開通到買基金，以及最後「扣款」、「買賣」皆在全支付APP上完成，為首家電支業者提供「電子支付買基金」一條龍整合式服務，將理財無痛與消費習慣結合，適合想理財又不想傷腦筋的人。即日起開通全支付電支雞功能，年底前好好證券提供基金交易0手續費、免銀行保管費優惠；全支付所有合作通路皆可消費記錄累積零頭，首次「電支雞扣款成功」贈全點150點，
「電支雞」服務包括「零錢存」和「定期投」二大單元，使用者只要在全支付開通「電支雞」服務，啟動「零錢存」這項功能，凡是在全支付所有合作通路消費付款，超過百元交易都會虛擬記錄「十位數零頭」。換句話說就是只要消費百元以上，系統就會自動幫使用者存零錢，當虛擬記帳累積達300元，系統就會依照你預先設定的方式扣款、自動存基金。而「定期投」則適合具有更積極投資理財規劃的使用者，最低扣款金額900元，每個月可選擇多個扣款日期，可依照自身的能力評估，每月固定日期和金額，自動投資基金。
現在只要註冊全支付連結銀行帳戶，點選「電支雞」即可直接進入好好證券頁面開立投資帳戶，完成電子支付帳戶綁定、授權扣款，依照指示完成風險評估測驗，系統即會依照風險屬性結果推薦適合的基金組合，用戶也可自由選擇其他的嚴選基金標的，輕鬆投資，同時可以隨時管理和追蹤投資狀態。
電支雞上線首波推出4檔基金，分別是國泰中小成長基金、景順全球科技基金、野村投信總代理的駿利亨德森平衡基金和先機環球動態債券基金，精選短中長期表現穩健的境內外基金，讓投資人可以依自己風險屬性和偏好挑選跟自己最契合的標的。電支雞將投資化繁為簡，適合多數想要抗通膨追求長期穩健的投資人，透過簡單便捷地操作介面，更鼓勵月光族、新手透過電支雞輕鬆理財。
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