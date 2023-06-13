走出亞洲！台人暑假旅遊最愛4歐美國家 1體驗好搶手

疫後第一個暑假即將到來！全球領先的旅遊及體驗平台Klook近日針對亞太地區7個市場包含台灣、新加坡、香港、馬來西亞、菲律賓、越南和泰國，進行最新夏日旅遊調查，其中超過一半的亞太區旅客預計今年夏天出國旅遊，其中有72%旅客是為了「徹底放鬆」，59%希望「享受自由」，做足準備迎接睽違三年的暑假海外旅行。

從5月旅展空前盛況也能感受到台灣旅客暑假積極出走的心情；根據Klook內部數據，廣受台灣旅客歡迎的暑假旅遊目的地，前3名仍由日本、泰國、韓國拿下，但前10名中歐美地區便搶佔4名，分別為美國、法國、義大利、英國，顯示旅客迫不及待走出亞洲，趁著暑假時間將旅遊步伐擴散至全球各地。

Klook也進一步觀察台灣旅客夏日海外旅行的偏好與熱銷商品，歸納出3大最新旅遊體驗趨勢。

趨勢一：新景點熱度居高不下。暑假期間前往海外旅遊再度成為旅客心中的頭等盛事，而疫後新開幕景點的熱度仍舊居高不下，像是將於6月16日盛大開幕的全新東京華納兄弟哈利波特影城，開賣短短一個多月即躍升至Klook暑假海外熱銷體驗商品前3名，帶領波特迷進入神奇的魔法世界。

此外，去年自由行開放便話題不斷的疫後爆紅新景點，像是東京澀谷天空SHIBUYA SKY及東京豐洲TeamLab Planets，也擠進Klook暑假海外熱銷體驗商品前10名，旅客可趁著暑假前往澀谷天空俯瞰整個城市的壯麗景色，或置身TeamLab的奇幻藝術，感受沉浸式互動的驚喜。

趨勢二：自駕深度旅遊成趨勢。以自駕旅遊的方式進行深度體驗，成為今年暑假最熱門的旅遊方式之一；依Klook觀察，暑假租車預訂量較去年剛開放大幅增長5倍，其中最夯的暑假自駕旅遊目的地由日本沖繩奪冠，其次是北海道和洛杉磯，由於疫後旅客渴望拉長在當地停留的時間，重返好久不見的回憶景點，加上暑假天數長，擁有更多時間深入景點多、分佈廣的目的地，透過自駕能更彈性自主的安排行程。

例如熱門的自駕目的地日本北海道，因面積遼闊相當適合自駕旅遊，除了探訪充滿歷史氛圍、日夜不同風貌的小樽運河外，還可以開車前往觀光勝地札幌或是名列「世界三大夜景」的函館山看夜景。

趨勢三：台灣人瘋歐美文化體驗一日遊。Klook統計，歐美前5大暑假熱銷體驗商品依序為義大利羅馬競技場、法國巴黎羅浮宮、荷蘭羊角村一日遊、英國巨石陣一日遊、美國下羚羊峽谷一日遊，可以發現台灣旅客前往歐美等地旅遊時，熱愛朝聖文化體驗一日遊，可一舉參訪多個文化景點，不用自己舟車勞頓，還能省去自行規劃的時間精力，加上專業導遊解說分享，特別適合想沈浸在歐美不同文化的台灣旅客。

像是來到英國不妨加入巨石陣一日遊，不但能參觀溫莎城堡、巴斯、牛津、拉科克等多項熱門近郊景點，還能在導遊陪同下探訪擁有5000多年歷史的史前遺跡巨石陣，一窺史前人類未解之謎。