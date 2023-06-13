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酉鬼啤酒攜手亞洲百大酒吧嗨啵嚕 聯名酒款「喵形柚椒終結式」登場
酉鬼啤酒攜手以經典調酒 Highball見長的亞洲百大酒吧嗨啵嚕，以柚子胡椒為靈感，聯名推出社交型 IPA（Session IPA）「喵形柚椒終結式」。酒款即日起正式於全台酒吧、餐酒館販售，店家資訊請見酉鬼啤酒與嗨啵嚕FB、IG頁面。酉鬼宅宅配獨家販售6入「喵形柚椒終結式」聯名啤酒組合，建議售價1,200元，贈送「喵形閃亮聯名貼紙」一份。
「喵形柚椒終結式」使用台灣原物料模擬柚子胡椒的味道，並大量冷泡精釀啤酒的靈魂角色啤酒花，釀出一款略帶柑柚香氣、椒辣有韻的清爽啤酒。釀酒師將麻豆柚子皮切絲、混合柚子汁，再拌入台灣本土的小紅辣椒、糯米椒；為了重現橙柚香氣與平衡辣椒的刺激，撒入大量的環太平洋地區的三種酒花 Azacca、Eclipse、Kohatu，帶有含蓄的木質氣息與奔放熱帶水果、柑橘調性，提升了柚子香氣，也柔軟了辣椒的刺激，入口辣韻輕輕地停在喉嚨，辣得優雅。
在視覺設計方面，則由嗨啵嚕統籌，將摔角手的意象放上酒標，並戴上貓咪面具，賦予硬漢摔角手另一面貌。摔角元素也延伸到酒名與風味描述，「喵形柚椒終結式」以摔角招式發想，搭配摔角手的招式動作，充分表現酒款個性。
在「柚子翻摔」、「胡椒肘擊」、「爆裂雙打」等風味描述上，也延續自摔角概念。其中「爆裂雙打」意指摔角獨特的雙打擂台，就像酉鬼啤酒與嗨啵嚕、柚子胡椒與啤酒花；從酒款、酒名到瓶標，都呈現各自個性鮮明又能攜手精彩演出的特色。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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