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酉鬼啤酒攜手亞洲百大酒吧嗨啵嚕 聯名酒款「喵形柚椒終結式」登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
酉鬼啤酒與嗨波嚕推出聯名啤酒「喵形柚椒終結式」。圖／酉鬼啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酉鬼啤酒與嗨波嚕推出聯名啤酒「喵形柚椒終結式」。圖／酉鬼啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酉鬼啤酒攜手以經典調酒 Highball見長的亞洲百大酒吧嗨啵嚕，以柚子胡椒為靈感，聯名推出社交型 IPA（Session IPA）「喵形柚椒終結式」。酒款即日起正式於全台酒吧、餐酒館販售，店家資訊請見酉鬼啤酒與嗨啵嚕FB、IG頁面。酉鬼宅宅配獨家販售6入「喵形柚椒終結式」聯名啤酒組合，建議售價1,200元，贈送「喵形閃亮聯名貼紙」一份。

「喵形柚椒終結式」使用台灣原物料模擬柚子胡椒的味道，並大量冷泡精釀啤酒的靈魂角色啤酒花，釀出一款略帶柑柚香氣、椒辣有韻的清爽啤酒。釀酒師將麻豆柚子皮切絲、混合柚子汁，再拌入台灣本土的小紅辣椒、糯米椒；為了重現橙柚香氣與平衡辣椒的刺激，撒入大量的環太平洋地區的三種酒花 Azacca、Eclipse、Kohatu，帶有含蓄的木質氣息與奔放熱帶水果、柑橘調性，提升了柚子香氣，也柔軟了辣椒的刺激，入口辣韻輕輕地停在喉嚨，辣得優雅。

「喵形柚椒終結式」是餐桌上的百搭啤酒。圖／酉鬼啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「喵形柚椒終結式」是餐桌上的百搭啤酒。圖／酉鬼啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在視覺設計方面，則由嗨啵嚕統籌，將摔角手的意象放上酒標，並戴上貓咪面具，賦予硬漢摔角手另一面貌。摔角元素也延伸到酒名與風味描述，「喵形柚椒終結式」以摔角招式發想，搭配摔角手的招式動作，充分表現酒款個性。

瓶標設計由海啵嚕操刀，以戴貓咪頭套的摔角手作為酒款代言人。圖／酉鬼啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
瓶標設計由海啵嚕操刀，以戴貓咪頭套的摔角手作為酒款代言人。圖／酉鬼啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在「柚子翻摔」、「胡椒肘擊」、「爆裂雙打」等風味描述上，也延續自摔角概念。其中「爆裂雙打」意指摔角獨特的雙打擂台，就像酉鬼啤酒與嗨啵嚕、柚子胡椒與啤酒花；從酒款、酒名到瓶標，都呈現各自個性鮮明又能攜手精彩演出的特色。

「喵形柚椒終結式」柑橘調性的風味與柚子香氣完美結合。圖／酉鬼啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「喵形柚椒終結式」柑橘調性的風味與柚子香氣完美結合。圖／酉鬼啤酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

貓咪 自摔

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