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台灣啤酒將登陸義大利 台酒簽署義大利市場拓銷協議

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
100%台灣製造的台灣啤酒，即將登陸義大利。圖／台灣菸酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
100%台灣製造的台灣啤酒，即將登陸義大利。圖／台灣菸酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

100%台灣製造的台灣啤酒，今年夏天在國際市場上又有所突破，在駐義大利代表處協助下，台灣菸酒公司與義大利台灣交流協會雙方簽署銷售合作備忘錄 （MOU），將透過該協會在義大利的廣大銷售合作網絡，推廣台灣啤酒。

這次在駐義大利蔡允中大使積極協助下，台酒與具備豐沛酒類進出口經驗之義大利台灣交流協會簽署台灣啤酒義大利市場合作備忘錄，將委託該協會全權於義大利市場之台灣啤酒商務媒合、通路發展等業務。期待將 Taiwan Beer 推廣予當地各大通路，並希望透過觀光聞名之義大利國際旅客旅運量，也可提升台灣啤酒國際知名度，帶動台灣啤酒全球市場銷售。

義大利台灣交流協會執行長吳家琪表示，當地少有亞洲品牌啤酒，認為台灣啤 酒產品優質，且代表台灣文化，希望能透過義台交流協會的商務網絡與資源，將台灣啤酒引進義大利，讓當地消費者對台灣有進一步的認識，也能提升台灣品牌之精品形象。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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