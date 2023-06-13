快訊

外交部再傳#MeToo事件 前外交人員控已婚上司傳露點照

台南隆田酒廠「極CRAFT琴酒」 獲2023世界品質大賞評委會大獎

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
拿下2023年世界品質大賞特等金質獎與烈酒類評委會大獎的手工精釀「極CRAFT琴酒」，建議售價1,000元。圖／台灣菸酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
拿下2023年世界品質大賞特等金質獎與烈酒類評委會大獎的手工精釀「極CRAFT琴酒」，建議售價1,000元。圖／台灣菸酒公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2023年世界品質大賞（Monde Selection）結果出爐，台灣菸酒公司台南隆田酒廠的「極CRAFT琴酒」首次參賽即榮獲特等金質獎，更榮獲烈酒類評委會大獎（Prize of the Jury），除證明台灣也可釀造出符合世界水準的工藝琴酒，亦鼓舞隆田酒廠嚴謹的工藝與創新的熱情。

世界品質大賞於西元1961年創立，是一個權威性國際品質評鑑機構，除針對產品各別評比外，另設立評委會大獎，由評審團成員匿名於各產品類別中精選出1件產品，作為出類拔萃的象徵。

本次榮獲特等金質獎及烈酒類評委會大獎的「極CRAFT琴酒」，是隆田酒廠歷時3年研發，藉著實驗室裡不斷嘗試的小批次手工蒸餾及調配，最終選出產自花蓮紅葉部落的馬告，以及各具台灣在地特色的葡萄柚、甜橙、香菜籽、茉莉綠茶、東方美人茶與當歸等11種原料，用精粹的原酒酒心，勾兌出極富台灣風味的正統「London Dry Gin」風味。

「極CRAFT琴酒」於聞香上層可感受到新鮮白色花朵系的清香，檸檬、葡萄柚與甜橙的飽滿柑橘香氣，則在中層勃然綻放，最終由馥郁的杜松子、馬告、香茅與胡椒等辛香氣息接手，井然有序地將層層韻味堆疊呈現。初入口時帶有些許辛香料刺激感，中段的杏仁與柑橘果香帶來宜人甜韻，最終則是細緻淡雅的茶香，與當歸、薑汁等根木系香氣形成清爽回甘，綿長尾韻令飲者細細品味、悠然神往。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

柑橘

延伸閱讀

揭秘Ozone最愛香氛！與嬌蘭呼籲粉絲一起關注環境保育

限時7天買2送2！7-ELEVEN CITY PRIMA推小農水果冰磚咖啡

感受「臺中好橘」 多汁甜美滋味

不只NB！宏碁賣保健食品「番紅花魚油複方膠囊」

相關新聞

In-N-Out漢堡吸百人排隊！粉絲買嘸怒刷一星 店家躺槍：只是租場地

來自美國西岸的人氣漢堡「In-N-Out」於6月13日快閃登台1天，引發瘋狂的排隊人潮。原計11:00開始販售，但在早上...

蔡阿嘎曝日本雷店遭炎上 為何喊嘉義4大難吃火雞肉飯能下莊？

百萬YouTuber蔡阿嘎日前推出的點評影片「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，因內容過度主觀，且態度失禮，因此在網路引爆爭議，甚至還登上日媒版面，挨轟「丟台灣人的臉」。儘管事後他緊急下架該影片並公開道歉，2023年1月，蔡阿嘎評價「嘉義難吃雞肉飯」的影片，依然躲不過風暴延燒，再遭各界抨擊，即使日前他已悄悄撤下，也難以挽回被炎上的命運。

13米Hello Kitty將現身碧潭 寫生主題地景藝術全球首見

暑假即將到來，是不少親子家庭出遊季節，新北觀旅局邀請知名IP「Hello Kitty」及其家族明星們到碧潭，包含「布丁狗...

新竹SOGO韓國展登場！大啖韓食之際 還能一圓變身最美高校生之夢

新竹SOGO韓國展即日起至6月25日在3F活動會館熱鬧登場，在中華民國韓國商品進口協會大力相挺下，集結45家品牌及3家初...

舒淇現身紅毯注定成「嬌」點 高貴晚禮服、個性黑洋裝皆能穿出女神風範

女神舒淇近期分別出席上海電影節與微博電影之夜活動，無論是高貴晚禮服造型，還是優雅的黑、白搭配，都美得讓人目不轉睛，每每現身注定就是當晚活動的話題人物與「嬌」點。

《鐵達尼號電影音樂會》首度北中南巡演 全面啟售

經典電影《鐵達尼號》於1997年上映，由導演詹姆斯．卡麥隆 (James Cameron) 拍攝製作，引用當時最先進的電腦動畫及合成技術，成本耗資上億美元，是當時最昂貴的電影。2022年聯合數位文創為向電影致敬，在台北舉辦「鐵達尼號電影音樂會」，開賣前即引起熱烈討論，演出後也獲得好評，更有中南部觀眾期待加開場次；今年主辦單位再次爭取「鐵達尼號電影音樂會」在台演出，不負粉絲的期待，8月11日至13日將首度進行北、中、高三地巡演，現場百人以上的樂團和合唱團，一起帶領觀眾由音樂入戲，體驗長達三個半小時、驚心動魄的航程，與男女主角刻骨銘心的愛情，6月13日中午全通路啟售。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦