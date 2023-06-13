台南隆田酒廠「極CRAFT琴酒」 獲2023世界品質大賞評委會大獎
2023年世界品質大賞（Monde Selection）結果出爐，台灣菸酒公司台南隆田酒廠的「極CRAFT琴酒」首次參賽即榮獲特等金質獎，更榮獲烈酒類評委會大獎（Prize of the Jury），除證明台灣也可釀造出符合世界水準的工藝琴酒，亦鼓舞隆田酒廠嚴謹的工藝與創新的熱情。
世界品質大賞於西元1961年創立，是一個權威性國際品質評鑑機構，除針對產品各別評比外，另設立評委會大獎，由評審團成員匿名於各產品類別中精選出1件產品，作為出類拔萃的象徵。
本次榮獲特等金質獎及烈酒類評委會大獎的「極CRAFT琴酒」，是隆田酒廠歷時3年研發，藉著實驗室裡不斷嘗試的小批次手工蒸餾及調配，最終選出產自花蓮紅葉部落的馬告，以及各具台灣在地特色的葡萄柚、甜橙、香菜籽、茉莉綠茶、東方美人茶與當歸等11種原料，用精粹的原酒酒心，勾兌出極富台灣風味的正統「London Dry Gin」風味。
「極CRAFT琴酒」於聞香上層可感受到新鮮白色花朵系的清香，檸檬、葡萄柚與甜橙的飽滿柑橘香氣，則在中層勃然綻放，最終由馥郁的杜松子、馬告、香茅與胡椒等辛香氣息接手，井然有序地將層層韻味堆疊呈現。初入口時帶有些許辛香料刺激感，中段的杏仁與柑橘果香帶來宜人甜韻，最終則是細緻淡雅的茶香，與當歸、薑汁等根木系香氣形成清爽回甘，綿長尾韻令飲者細細品味、悠然神往。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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