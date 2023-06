In-N-Out漢堡吸百人排隊！粉絲買嘸怒刷一星 店家躺槍：只是租場地

來自美國西岸的人氣漢堡「In-N-Out」於6月13日快閃登台1天,引發瘋狂的排隊人潮。原計11:00開始販售,但在早上9:30就已經銷售一空,令許多粉絲空手而歸,引發不滿,甚至還有消費者跑去租借場地的「Osteria by Angie」留下一星評論,令業者也相當無奈,只能回覆「我們只是租場地,您可以到IN-N-OUT的粉絲專頁反應唷」。

1948年創立至今的「In-N-Out」主要分佈於美國加州、亞利桑那州等地,分店超過300間,是美國知名的連鎖漢堡店,如大谷翔平、李安等名人,都是其粉絲,也獲得許多消費者喜愛,成為赴美旅遊的必吃美食之一。

In-N-Out於6月13日的11:00~15:00期間登台快閃4小時,租用位於大直的「Osteria by Angie」作為場地,提供「多寶多堡漢堡」、「愛樂魔風味漢堡」與「普樂騰風味漢堡」等三種明星商品,限量500組。結果現場聚集數百公尺的排隊人龍,且早上9:30就傳出銷售完畢的消息,令許多頂著30度高溫的排隊民眾空手而歸。