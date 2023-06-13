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In-N-Out漢堡吸百人排隊！粉絲買嘸怒刷一星 店家躺槍：只是租場地

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「In-N-Out」快閃台北，引起大批民眾排隊嘗鮮。記者／黃仕揚攝
「In-N-Out」快閃台北，引起大批民眾排隊嘗鮮。記者／黃仕揚攝

來自美國西岸的人氣漢堡「In-N-Out」於6月13日快閃登台1天，引發瘋狂的排隊人潮。原計11:00開始販售，但在早上9:30就已經銷售一空，令許多粉絲空手而歸，引發不滿，甚至還有消費者跑去租借場地的「Osteria by Angie」留下一星評論，令業者也相當無奈，只能回覆「我們只是租場地，您可以到IN-N-OUT的粉絲專頁反應唷」。

1948年創立至今的「In-N-Out」主要分佈於美國加州、亞利桑那州等地，分店超過300間，是美國知名的連鎖漢堡店，如大谷翔平、李安等名人，都是其粉絲，也獲得許多消費者喜愛，成為赴美旅遊的必吃美食之一。

In-N-Out於6月13日的11:00～15:00期間登台快閃4小時，租用位於大直的「Osteria by Angie」作為場地，提供「多寶多堡漢堡」、「愛樂魔風味漢堡」與「普樂騰風味漢堡」等三種明星商品，限量500組。結果現場聚集數百公尺的排隊人龍，且早上9:30就傳出銷售完畢的消息，令許多頂著30度高溫的排隊民眾空手而歸。

對此現象，就有許多粉絲跑去Osteria by Angie留下一星評論，批評「主辦單位很差勁，只會搞不清不楚的行銷活動嗎？」、「給一顆星都嫌多，只顧著炒熱度，活動詳細內容、名額、購買方式通通不清不楚」、「漢堡準備不夠就不要開店了」。不過對於粉絲的批評，Osteria by Angie也僅能回覆「您好，我們只是租場地，您可以到IN-N-OUT的粉絲專頁反應唷」，並且搭配一個「苦笑」的表情符號，感覺相當無奈。

提供場地的「Osteria by Angie」，被買不到漢堡的粉絲留下一星評論。圖／擷取自GOOGLE MAP
提供場地的「Osteria by Angie」，被買不到漢堡的粉絲留下一星評論。圖／擷取自GOOGLE MAP
In-N-Out快閃台北，現場出現長長的排隊人潮。記者／黃仕揚攝
In-N-Out快閃台北，現場出現長長的排隊人潮。記者／黃仕揚攝

漢堡 粉絲 美國

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