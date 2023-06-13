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誠品信義周末限定「涼夏漫遊市集」20家消暑美食大集合

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
誠品信義店6/17、6/18連續兩天推出「涼夏漫遊市集」，帶來逾20家名店美食、人氣餐車限時集結。圖／誠品提供
誠品信義店6/17、6/18連續兩天推出「涼夏漫遊市集」，帶來逾20家名店美食、人氣餐車限時集結。圖／誠品提供

誠品信義店6/17、6/18連續兩天攜手生活風格品牌出外人NOT AT HOME推出「涼夏漫遊市集」，帶來逾20家名店美食、人氣餐車限時集結，還有10組新生代藝人及樂團帶來表演，讓民眾假日沉浸在美食與音樂的悠閒氛圍。

6/17、6/18誠品信義店限時兩天打造「涼食漫遊市集」，集結一天只賣一種霜淇淋口味的「小涼院霜淇淋專門店」、融合日本傳統寄豆腐的永康街必吃「山海豆花」、低糖低脂又天然「咔莎灣手工冰品」，還有古早味冰店「何家甜品鋪」鋪帶來經典芒果牛奶雪花冰及顛覆味蕾想像的「香菜豬血糕花生雪花冰」，還有平常穿梭全台的日式炒麵/三明治「朝日三明治」、美式熱狗堡「怎麼可以吃狗狗」等人氣餐車齊聚。

618年中慶期間，誠品南西店則推出迪士尼「URDU福部屋好運快閃店」，兩尊1米高的放大版達摩米奇及招財貓唐老鴨即日起至6/30在入口處迎賓，販售討論度超高8入盲盒組、限定發售公仔等。

6/22至7/16由誠品西門店則邀請以刺青藝術聞名的日本藝術家ILLSYNAPSE首次登台舉辦海外個展，將展出各式畫作、陶藝及玩具等逾30件作品。

【誠品生活｜出外人 涼食漫遊計畫】

活動時間│2023/6/17 (六) - 6/18 (日) 14:00~21:00

活動地點│誠品信義店1F戶外廣場

市集參與品牌│小吧商行Little Bar Food Truck、怎麼可以吃狗狗、朝日三明治あさひ サンドイッチ、Jimny Coffee•居米珈琲、Sugar Miss、小涼院霜淇淋專門店、TUTUKAKI司康小売所、山海豆花、J+ 啾愛手作、山海酒飲Mouncean、叁拾而立、巧蕎荷蘭煎餅、RAEX、何家甜品鋪、純愛小吃部、有料搖搖茶yoyocha、Relay Juicetail、冰冰蹦蹦、小山丘刨冰、艾絲薇甜法式烘焙坊I sweet、酉卒女子、Koh Sawon咔莎灣手工冰品

「涼夏漫遊市集」：「何家甜品鋪」經典芒果牛奶雪花冰(左)與香菜豬血糕花生雪花冰(右)。圖／誠品提供
「涼夏漫遊市集」：「何家甜品鋪」經典芒果牛奶雪花冰(左)與香菜豬血糕花生雪花冰(右)。圖／誠品提供
「涼夏漫遊市集」：一天只賣一種霜淇淋口味的「小涼院霜淇淋專門店」。圖／誠品提供
「涼夏漫遊市集」：一天只賣一種霜淇淋口味的「小涼院霜淇淋專門店」。圖／誠品提供
「涼夏漫遊市集」：融合日本傳統寄豆腐的永康街「山海豆花」。圖／誠品提供
「涼夏漫遊市集」：融合日本傳統寄豆腐的永康街「山海豆花」。圖／誠品提供
「涼夏漫遊市集」：每天使用當季新鮮水果入酒的「Relay Juicetail」。圖／誠品提供
「涼夏漫遊市集」：每天使用當季新鮮水果入酒的「Relay Juicetail」。圖／誠品提供
「涼夏漫遊市集」：專賣日式炒麵及漢堡排三明治的「朝日三明治」。圖／誠品提供
「涼夏漫遊市集」：專賣日式炒麵及漢堡排三明治的「朝日三明治」。圖／誠品提供
「涼夏漫遊市集」：美式熱狗堡「怎麼可以吃狗狗」。圖／誠品提供
「涼夏漫遊市集」：美式熱狗堡「怎麼可以吃狗狗」。圖／誠品提供
誠品南西店即日起至6/30推出迪士尼「URDU福部屋好運快閃店」。圖／誠品提供
誠品南西店即日起至6/30推出迪士尼「URDU福部屋好運快閃店」。圖／誠品提供
「URDU福部屋好運快閃店」限定發售達摩米老鼠、唐老鴨公仔。圖／誠品提供
「URDU福部屋好運快閃店」限定發售達摩米老鼠、唐老鴨公仔。圖／誠品提供
誠品西門店6/22至7/16推出日本藝術家ILLSYNAPSE首次登台舉辦海外獨家個展。圖／誠品提供
誠品西門店6/22至7/16推出日本藝術家ILLSYNAPSE首次登台舉辦海外獨家個展。圖／誠品提供

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