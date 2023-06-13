我國赴日旅遊人次破百萬 暑假歐美市場也崛起

今年1至4月我國赴日旅遊人次已恢復疫情前同期6成8，達109萬人次。旅遊業者觀察，台灣民眾暑假規畫旅遊目的地仍以日本、泰國及韓國為大宗，但前10名受歡迎國家中，歐美地區也占了4名，歐美文化體驗一日遊行程也持續熱賣，顯示旅客疫後有逐漸走出亞洲趨勢。另外，在旅遊型態上，暑假租車預訂量較去年剛開放增長5倍

根據觀光局統計，今年1至4月我國赴日旅遊人次達109萬6千人次，為疫情前2019年同期159萬6千人的6成8，其次為韓國有24萬4378人次，第三為泰國21萬283人次，越南也有20萬5581人次。

旅遊業者Klook近日針對亞太地區7個市場包含台灣、新加坡、香港、馬來西亞、菲律賓、越南和泰國進行最新夏日旅遊調查，廣受台灣旅客歡迎的暑假旅遊目的地前3名仍由日本、泰國、韓國拿下，但前10名中歐美地區便搶占4名，分別為美國、法國、義大利、英國，顯示旅客迫不及待走出亞洲。

Klook統計，歐美前5大暑假熱銷體驗商品依序為義大利羅馬競技場、法國巴黎羅浮宮、荷蘭羊角村一日遊、英國巨石陣一日遊、美國下羚羊峽谷一日遊，可發現台灣旅客前往歐美等地旅遊時，熱愛朝聖文化體驗一日遊，一舉參訪多個文化景點，不用自己舟車勞頓，還能省去自行規劃的時間。

Klook也說，疫後自駕深度旅遊成趨勢，暑假租車預訂量較去年剛開放大幅增長5倍，其中最夯的暑假自駕旅遊目的地由日本沖繩奪冠，其次是北海道和洛杉磯，由於疫後旅客渴望拉長在當地停留的時間，加上暑假天數長，擁有更多時間深入景點多、分佈廣的目的地，透過自駕能更彈性自主的安排行程。