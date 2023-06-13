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百貨電商618開打 凱特王妃愛牌Strathberry獨家進駐再享8.5折

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越skm online引進英國設計包款品牌Strathberry全台獨家官方授權旗艦店。圖／摘自Strathberry官網
新光三越skm online引進英國設計包款品牌Strathberry全台獨家官方授權旗艦店。圖／摘自Strathberry官網

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618檔期還有主打全網最低價的PlayStation 5光碟版主機+無線控制器+手把充電座、最新上市的Dyson V12s Detect Slim Submarine™乾濕全能洗地吸塵器獨家再加贈多功能收納架、ROOTS精選商品全面500元起，即日起至6/20結帳再享9折優惠。

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新光三越skm online推出Strathberry獨家開幕活動推出包款全面8.5折起。圖／摘自IG：Strathberry
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新光三越skm online ORIGINS品木宣言青春無敵靈芝水2+1組價值4,650元，優惠價3,100元。圖／新光三越提供
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BREEZEONLINE微風精品線上，ESTEE LAUDER小棕瓶加大版雙入組價值15,800元，優惠價4,595元。圖／微風提供
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