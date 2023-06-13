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揭秘Ozone最愛香氛！與嬌蘭呼籲粉絲一起關注環境保育
大勢男團Ozone人氣飆漲，讓每位小鮮肉都成為焦點。Ozone近期也成為法國焦點的「BEE GARDEN 用愛盛採 世界花園」活動大使，日前出席活動，就曝光自己喜歡的香氛，他們最愛嬌蘭花草水語香氛系列，今年春夏也推出三款「盛採限定版」限量香氛，更呼籲粉絲們一起關注環境永續保護，最重要是重視蜜蜂的保育。
嬌蘭的品牌形象就是蜜蜂，所以一直投注資源在全球蜜蜂保育，這次打造出「BEE GARDEN 用愛盛採 世界花園」，將在全台各百貨陸續巡迴，邀請Ozone擔任活動大使，在世界花園中，將可以體驗花草水語香氛的青春活力、皇家蜂王乳保養系列的強大修護力與美唇必備的KISSKISS法式之吻唇膏，更重要是傳達環境永續的概念。
今年春夏，嬌蘭推出三款「盛採限定版」限量香氛，由調香師從風土優良且符合道德耕作之處蒐羅珍稀香氛材料，包括格拉斯玫瑰與黑醋栗淡香水盛採限定版，採用清晨手工採摘的未綻玫瑰；馬佐拉柑橘與羅勒淡香水盛採限定版，運用精準時節採摘的未熟成柑橘；卡拉布里亞橙花與花蜜淡香水盛採限定版，是仰賴蜜蜂偕同釀造的珍貴橙花蜜，以展現原物料的美好香氣，全都是Ozone團員的最愛。
嬌蘭「BEE GARDEN用愛盛採 世界花園」即日起至7月30日在全台巡迴，至全台活動完成小蜂農足跡，就送出蜜源種子袋」，邀請大家種下蜜蜂最愛的蜜源植物波斯菊及向日葵；購買花草水語香氛，贈「嬌蘭香氛領巾」；7月底前購買任二花草水語香氛，贈「盛採香氛兩件禮」，包含「花草水語 晨霧玫瑰淡香水 7.5ml」與「盛採限定版 藤編包」。
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