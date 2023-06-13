快訊

現場直擊！「In-N-Out」快閃 500組漢堡早上9：30就賣光 200人頂高溫排隊

印尼羽賽／連霸第一步 戴資穎直落2擊退世界第10

賴清德想靠太陽花世代拉攏青年票？但「覺青」已成負面詞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

揭秘Ozone最愛香氛！與嬌蘭呼籲粉絲一起關注環境保育

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
大勢男團Ozone擔任法國嬌蘭「BEE GARDEN 用愛盛採 世界花園」活動大使。圖／嬌蘭提供
大勢男團Ozone擔任法國嬌蘭「BEE GARDEN 用愛盛採 世界花園」活動大使。圖／嬌蘭提供

大勢男團Ozone人氣飆漲，讓每位小鮮肉都成為焦點。Ozone近期也成為法國焦點的「BEE GARDEN 用愛盛採 世界花園」活動大使，日前出席活動，就曝光自己喜歡的香氛，他們最愛嬌蘭花草水語香氛系列，今年春夏也推出三款「盛採限定版」限量香氛，更呼籲粉絲們一起關注環境永續保護，最重要是重視蜜蜂的保育。

嬌蘭的品牌形象就是蜜蜂，所以一直投注資源在全球蜜蜂保育，這次打造出「BEE GARDEN 用愛盛採 世界花園」，將在全台各百貨陸續巡迴，邀請Ozone擔任活動大使，在世界花園中，將可以體驗花草水語香氛的青春活力、皇家蜂王乳保養系列的強大修護力與美唇必備的KISSKISS法式之吻唇膏，更重要是傳達環境永續的概念。

今年春夏，嬌蘭推出三款「盛採限定版」限量香氛，由調香師從風土優良且符合道德耕作之處蒐羅珍稀香氛材料，包括格拉斯玫瑰與黑醋栗淡香水盛採限定版，採用清晨手工採摘的未綻玫瑰；馬佐拉柑橘與羅勒淡香水盛採限定版，運用精準時節採摘的未熟成柑橘；卡拉布里亞橙花與花蜜淡香水盛採限定版，是仰賴蜜蜂偕同釀造的珍貴橙花蜜，以展現原物料的美好香氣，全都是Ozone團員的最愛。

嬌蘭「BEE GARDEN用愛盛採 世界花園」即日起至7月30日在全台巡迴，至全台活動完成小蜂農足跡，就送出蜜源種子袋」，邀請大家種下蜜蜂最愛的蜜源植物波斯菊及向日葵；購買花草水語香氛，贈「嬌蘭香氛領巾」；7月底前購買任二花草水語香氛，贈「盛採香氛兩件禮」，包含「花草水語 晨霧玫瑰淡香水 7.5ml」與「盛採限定版 藤編包」。

7月30日前，至全台「BEE GARDEN 用愛盛採 世界花園」期間限定活動現場，完成小蜂農足跡即可獲得「蜜源種子袋」。圖／嬌蘭提供
7月30日前，至全台「BEE GARDEN 用愛盛採 世界花園」期間限定活動現場，完成小蜂農足跡即可獲得「蜜源種子袋」。圖／嬌蘭提供
法國嬌蘭花草水語淡香水。圖／嬌蘭提供
法國嬌蘭花草水語淡香水。圖／嬌蘭提供
7月底前，於「BEE GARDEN 用愛盛採 世界花園」或全台專櫃，購買任一花草水語香氛，即贈「嬌蘭香氛領巾」。圖／嬌蘭提供
7月底前，於「BEE GARDEN 用愛盛採 世界花園」或全台專櫃，購買任一花草水語香氛，即贈「嬌蘭香氛領巾」。圖／嬌蘭提供

大勢男團Ozone擔任法國嬌蘭「BEE GARDEN 用愛盛採 世界花園」活動大使。圖／嬌蘭提供
大勢男團Ozone擔任法國嬌蘭「BEE GARDEN 用愛盛採 世界花園」活動大使。圖／嬌蘭提供
7月底前期間於「BEE GARDEN 用愛盛採 世界花園」或全台專櫃，購買任二花草水語香氛，即贈「盛採香氛兩件禮」。圖／嬌蘭提供
7月底前期間於「BEE GARDEN 用愛盛採 世界花園」或全台專櫃，購買任二花草水語香氛，即贈「盛採香氛兩件禮」。圖／嬌蘭提供

蜜蜂 柑橘

延伸閱讀

憂台灣蜜蜂產業恐後繼無人 中正大學生開發科技神助攻

澎湖湖西國小校長保育燕鷗20年 獲首屆海洋保育貢獻楷模獎

玫瑰控秒瘋狂！迪奧推玫瑰沐浴三步驟 飄出迷人花香

捲尾猴化身拆彈專家「洋蔥式徒手掰開蜂巢」！神勇單挑百隻蜜蜂影片曝光

相關新聞

過半數亞太區旅客準備出國 台人仍最愛日泰韓

根據旅遊業者調查發現，亞太地區有過半數旅客已經安排出國旅遊，其中最受台灣旅客歡迎的國家還是日本、泰國及韓國

500組秒殺！美國人氣漢堡「In-N-Out」登台快閃 數百民眾頂高溫搶排

來自美國西岸的人氣漢堡「In-N-Out」於6月13日快閃登台1天，結果一早就出現長長的排隊人潮。根據現場排隊的網友資訊...

百貨電商618開打 凱特王妃愛牌Strathberry獨家進駐再享8.5折

百貨電商年中618檔期，新光三越skm online分波段推出滿額送千點、滿額現抵等優惠；BREEZEONLINE微風精...

揭秘Ozone最愛香氛！與嬌蘭呼籲粉絲一起關注環境保育

大勢男團Ozone人氣飆漲，讓每位小鮮肉都成為焦點。Ozone近期也成為法國焦點的「BEE GARDEN 用愛盛採 世界...

限時7天買2送2！7-ELEVEN CITY PRIMA推小農水果冰磚咖啡

咖啡愛好者又有新選擇！7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」首度攜手老實農場，推出「橙香陽光」、「檸靜...

盤點夏季涼拖鞋必備元素！棉花糖配色、Y2K厚底、視覺增高搭出最佳造型

小白鞋無論什麼季節都搭配，鞋櫃裡多幾雙沒問題，但夏日到來不想讓雙腳感到悶熱，又不想讓造型拉遢，挑對涼拖鞋也是很重要的。Dr. Martens與adidas Originals都在這季備妥了包括能視覺增高、Y2K厚底或是棉花糖配色等款式，讓女孩們都能找到合適設計，穿出自信丰采。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦