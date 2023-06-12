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長榮航攜手日本旅業龍頭JTB 共推海外旅遊市場

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
長榮航空客運管理本部副總經理潘信修（右）與日本旅行社龍頭「株式會社JTB」執行董事藤原卓行（左）簽署深化合作備忘錄，攜手推廣台日雙方旅遊市場。圖／長榮航空提供
長榮航空客運管理本部副總經理潘信修（右）與日本旅行社龍頭「株式會社JTB」執行董事藤原卓行（左）簽署深化合作備忘錄，攜手推廣台日雙方旅遊市場。圖／長榮航空提供

為刺激日籍旅客來台觀光，長榮航空今日邀請日本旅行社龍頭「株式會社JTB」來台，雙方針對疫後日本海外旅遊市場、日幣貶值、通貨膨脹等影響日籍旅客出國旅遊議題，進行深度討論。會後長榮航空客運管理本部副總經理潘信修與JTB執行董事藤原卓行，共同簽署深化合作備忘錄(MOU)，以期攜手推廣台日雙方旅遊市場，促進日客訪台意願。

長榮航空客運管理本部副總經理潘信修表示：台日在疫後邊境限制鬆綁，即吸引大量台灣旅客前往日本旅遊，重溫久違的日本文化、佳餚及美景，需求持續升溫之下，日本航線平均都有八成以上的載客率，未來將依市場需求和日本各地機場作業人力，以及盤點公司機隊和人力狀況，進而規劃增班及復飛日本各大航點，方便台日兩地旅客相互造訪。

JTB Corporation (JTB)是日本規模最大旅行社，JTB集團在日本國內外擁有許多票券代購、租車、遊覽車、信用卡及出版等旅遊相關企業。依JTB市調研究發現，全球疫情趨緩後，日籍旅客遲不踏出國門旅遊，日本護照持有率也有下滑趨勢。外務省最新統計也顯示，日本人護照持有率從2019年23.8%下滑至2022年17.1%，如何吸引日籍旅客至海外旅遊，已成各國觀光局與航空公司首要課題。

JTB指出，相較於台灣旅客赴日觀光人數，入境台灣的日客目前僅剩疫情前的三分之一，呈現大幅逆差趨勢。另外，根據各項統計資料顯示，日本至今尚未出現報復性海外旅遊潮，日本國旅需求強勁、日幣持續走低及全球通貨膨脹等因素，導致出國成本提高，以致影響日人出國旅遊意願。

長榮航空此次與JTB以共享雙方資源方式合作，自今年７月起將針對不同客群打造各式專屬旅遊產品。要以「是時候按下PLAY鍵，未玩待續！」為宣傳理念，結合線上和線下實體行銷，在日本全國JTB主要店鋪推廣搭乘長榮航空來台灣旅遊，以其促進日人出國旅遊意願。

日本 出國旅遊

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